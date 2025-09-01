Kejutan di KTT SCO: Putin Panggil Modi ‘Sahabat Tersayang’!

Kedekatan Vladimir Putin dan Narendra Modi kembali menjadi sorotan dunia. Internationalmedia.co.id melaporkan, di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin, Tiongkok, Putin menunjukkan keakrabannya dengan Perdana Menteri India tersebut. Lebih dari sekadar jabat tangan, Putin bahkan menyapa Modi dengan sebutan "sahabat tersayang" dalam bahasa Rusia.

Momen hangat tersebut terekam saat Modi dan Putin berjalan berdampingan menuju Presiden Xi Jinping. Ketiganya tampak akrab berbincang, dikelilingi para penerjemah. Suasana semakin hangat ketika Modi mengunggah foto dirinya bersama Putin di dalam limosin kepresidenan Rusia, Aurus. Mobil mewah tersebut memang kerap digunakan Putin dalam kunjungan kenegaraan, bahkan terkadang dihadiahkan kepada pemimpin negara lain, seperti yang pernah dilakukannya kepada Kim Jong Un.

Dalam pertemuan bilateral, Putin menegaskan hubungan istimewa Rusia-India yang telah terjalin selama beberapa dekade. "Rusia dan India telah menjalin hubungan khusus selama beberapa dekade, bersahabat, dan saling percaya. Ini adalah fondasi bagi pengembangan hubungan kita di masa depan," ujar Putin. Modi pun mengamini hal tersebut, menekankan pentingnya kerja sama kedua negara untuk perdamaian dan stabilitas global. Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya penghentian perang di Ukraina, setelah sebelumnya melakukan percakapan telepon dengan Presiden Zelensky.

Kunjungan ini menghasilkan kesepakatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pupuk, antariksa, keamanan, dan budaya. Modi menyebut kemitraan strategis kedua negara sebagai pilar penting stabilitas regional dan global. Kehangatan hubungan Putin-Modi di tengah situasi geopolitik yang kompleks tentu menarik perhatian dunia.