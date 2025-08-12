Kecelakaan Mengerikan! Pesawat Jatuh dan Tabrak Pesawat Lain di Bandara AS

Sebuah kecelakaan pesawat yang mengerikan terjadi di Bandara Kalispell City, Montana, Amerika Serikat. Internationalmedia.co.id melansir dari Associated Press, insiden ini melibatkan sebuah pesawat kecil yang menabrak beberapa pesawat yang sedang terparkir, menyebabkan kebakaran hebat. Kejadian dramatis ini terjadi pada Senin (11/8) sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

Pesawat kecil bermesin tunggal, yang membawa empat orang, mengalami kecelakaan saat mendarat. Menurut Kepala Kepolisian Kalispell, Jordan Venezio, pilot diduga kehilangan kendali sehingga pesawat jatuh dan menghantam pesawat lain yang terparkir. Api dengan cepat menyebar, namun berhasil dipadamkan sebelum merembet lebih luas. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Meskipun demikian, dua penumpang pesawat yang jatuh mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis di lokasi kejadian. Para penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri tanpa cedera serius. Saksi mata yang diwawancarai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kalispell, Jay Hagen, menggambarkan detik-detik menegangkan saat pesawat jatuh di ujung landasan dan menghantam pesawat lain.

Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) mengidentifikasi pesawat yang jatuh sebagai Socata TBM 700, sebuah pesawat turboprop buatan tahun 2011 milik Meter Sky LLC dari Pullman, Washington. Pesawat tersebut tengah melakukan penerbangan dari Pullman sebelum mengalami kecelakaan. Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) kini tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini.

Jeff Guzzetti, konsultan keselamatan penerbangan yang pernah bekerja untuk NTSB dan FAA, menyatakan bahwa insiden pesawat menabrak pesawat lain yang terparkir cukup sering terjadi dalam setahun terakhir. Ia mencontohkan kecelakaan serupa di Scottsdale, Arizona pada Februari lalu yang melibatkan pesawat milik penyanyi Vince Neil dan mengakibatkan korban jiwa. Kecelakaan di Montana ini sekali lagi menyoroti pentingnya keselamatan penerbangan dan perlunya penyelidikan menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.