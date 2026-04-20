Kapal Raksasa Iran Ditembaki AS Teheran Siap Balas Dendam

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di Teluk Oman kembali memuncak setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengonfirmasi bahwa pasukan AS telah menembaki dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran. Insiden dramatis ini sontak memicu respons keras dari Teheran, dengan militer Iran bersumpah akan melancarkan balasan setimpal atas apa yang mereka sebut sebagai tindakan "pembajakan bersenjata."

Juru bicara pusat komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, menegaskan ancaman tersebut. "Kami memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Republik Islam Iran akan segera menanggapi dan membalas pembajakan bersenjata ini serta tindakan militer AS," ujar Khatam, sebagaimana dikutip oleh kantor berita ISNA dan dilansir AFP pada Senin (20/4). Ia menambahkan bahwa tindakan AS ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata yang telah disepakati sejak 8 April.

Sebelumnya, Presiden Trump melalui platform Truth Social miliknya mengumumkan secara langsung insiden tersebut. "Hari ini, sebuah kapal kargo berbendera Iran bernama Touska, dengan panjang hampir 900 kaki dan berat yang setara dengan kapal induk, berupaya melewati blokade angkatan laut kami di Teluk Oman. Dan itu tidak berjalan baik bagi mereka," tulis Trump, seperti dilaporkan CNN dan AFP.

Menurut keterangan Trump, kapal perusak rudal terarah Angkatan Laut AS, USS Spruance, mencegat Touska dan memberikan peringatan agar berhenti. Namun, kru kapal Iran menolak mematuhi perintah tersebut. Akibatnya, kapal perang AS terpaksa mengambil tindakan tegas dengan "meledakkan lubang di ruang mesin" Touska untuk menghentikan lajunya. Saat ini, Marinir AS telah berhasil mengamankan kapal tersebut.

Pengumuman ini juga diiringi tuduhan Trump bahwa Iran telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlaku saat ini melalui tindakan mereka di jalur perairan strategis tersebut. Di sisi lain, Teheran berulang kali memblokir jalur sebagian besar kapal melalui selat tersebut, dengan alasan AS telah melakukan "pelanggaran kepercayaan" yang serius.

Insiden terbaru ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan yang sudah sangat tinggi di Selat Hormuz, jalur vital bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dunia. Selat ini praktis telah ditutup sejak dimulainya konflik AS-Israel dengan Iran tujuh minggu lalu. Iran sempat membuka kembali selat tersebut pada hari Jumat sebagai bentuk pengakuan atas gencatan senjata Israel-Hezbollah di Lebanon, namun menutupnya lagi keesokan harinya sebagai respons terhadap blokade AS yang terus-menerus terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju dan dari pelabuhan Iran.

Trump juga mengungkapkan bahwa kapal Touska telah masuk daftar sanksi Departemen Keuangan AS "karena riwayat aktivitas ilegal sebelumnya." Kapal kontainer berbendera Iran ini memang terdaftar di situs web Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS sebagai entitas yang dikenai sanksi. Data dari situs pemantauan Marine Traffic menunjukkan, sekitar enam jam sebelum pengumuman Trump, Touska berada sekitar 45 kilometer di lepas pantai selatan Iran, dekat kota Chabahar. Sementara itu, situs pemantauan kapal Tanker Tracker melaporkan bahwa Touska berlayar dari Malaysia sebelum insiden ini terjadi.