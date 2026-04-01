Kapal Induk Ketiga AS Menuju Timur Tengah Ada Apa

Washington terus memperkuat kehadirannya di Timur Tengah dengan pengerahan kapal induk ketiga Amerika Serikat, USS George H.W. Bush, yang kini sedang dalam perjalanan menuju wilayah strategis tersebut. Menurut laporan yang dihimpun Internationalmedia.co.id – News dari sumber-sumber terkait, kapal induk ini diperkirakan akan menggantikan salah satu dari dua kapal induk yang telah lama beroperasi. Kehadiran armada tempur ini menjadi bagian integral dari operasi militer gabungan AS-Israel yang menargetkan Iran.

Sebelumnya, dua kapal induk AS, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, telah berbulan-bulan beroperasi di perairan Timur Tengah. Keduanya didukung penuh oleh kelompok serang kapal induk masing-masing, memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas regional dan mendukung operasi militer. Pengerahan USS George H.W. Bush ini menegaskan komitmen Washington untuk mempertahankan dominasi maritim di tengah ketegangan yang meningkat.

Tidak hanya kapal induk, militer AS juga telah memperkuat kehadirannya dengan mengerahkan ribuan Marinir dan pelaut tambahan ke wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan kekuatan ini mencakup kapal-kapal serbu amfibi dan jet-jet tempur tambahan, yang secara jelas menggarisbawahi skala eskalasi militer yang signifikan.

Di tengah dinamika pengerahan militer ini, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan peringatan keras. Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan ragu untuk meningkatkan serangan terhadap Iran jika Teheran tidak bersedia mencapai kesepakatan yang komprehensif. Kesepakatan tersebut harus mencakup isu-isu krusial seperti pengayaan nuklir, program rudal balistik, dan dukungan terhadap proksi-proksi regionalnya.