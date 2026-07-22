Horor di Tol Malang Tiga Nyawa Melayang

Sebuah insiden tragis mengguncang ruas Tol Pandaan-Malang pada Rabu malam, 22 Juli 2026. Kecelakaan maut yang melibatkan minibus Toyota Hiace dan sebuah truk di Km 76+600 A, jalur dari Surabaya menuju Malang, Jawa Timur, dilaporkan menelan tiga korban jiwa. Internationalmedia.co.id – News mengonfirmasi bahwa peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 19.06 WIB.

Informasi awal yang dihimpun Internationalmedia.co.id menyebutkan, dua korban meninggal dunia seketika di lokasi kejadian. Sementara itu, satu korban lainnya mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju fasilitas medis terdekat. Syamsul, salah seorang petugas yang terlibat dalam penanganan, membenarkan adanya penambahan korban meninggal tersebut. "Ada dua penumpang Hiace meninggal di lokasi, dan baru saja ada laporan satu orang lagi meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit," ungkap Syamsul saat dikonfirmasi.

Selain korban meninggal, sejumlah penumpang lain dari minibus nahas tersebut juga dilaporkan mengalami luka-luka. Mereka telah dievakuasi dengan sigap oleh petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum merinci jumlah pasti penumpang yang berada di dalam minibus Hiace tersebut.

Syamsul menjelaskan, dugaan awal penyebab kecelakaan adalah minibus Toyota Hiace menabrak bagian belakang truk yang melaju searah di depannya. Saat ini, fokus utama tim di lapangan adalah penanganan dan evakuasi korban. "Benar ada kecelakaan di Km 76, saat ini masih dalam penanganan. Untuk kronologi lengkapnya akan kami sampaikan menyusul, prioritas kami adalah memastikan semua korban mendapatkan penanganan medis secepatnya," ujar Syamsul, menegaskan komitmen penanganan sebelum melanjutkan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara menyeluruh.