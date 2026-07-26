Kaesang Siap Guncang Dapil Puan

Internationalmedia.co.id – News – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029. Pengumuman ini disampaikan saat kunjungan kerja di Solo, dengan target ambisius untuk memenangkan kontestasi politik lima tahun mendatang.

Dilansir dari internationalmedia.co.id Jateng, Kaesang awalnya memiliki agenda untuk bertemu dengan suporter Persis Solo. Namun, momen tersebut dimanfaatkan sekaligus untuk menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Solo. "Saya sebenarnya ke Solo tuh rencananya tadi hanya untuk Persis Solo, tapi memang ngepasi ada rakorda-nya DPD Kota Solo, ya wis pisan ngumumke kalau bakal jadi caleg di sini," ungkap Kaesang di hadapan para kader PSI Solo pada Sabtu (25/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga memberikan arahan penting kepada kader PSI menjelang Pileg 2029. Ia menekankan perlunya soliditas dan menghindari konflik internal antarcaleg. "Saya minta dukungannya supaya terus solid untuk bisa memenangkan Pemilu yang ada di 2029 nanti," tegasnya. Kaesang secara spesifik menyatakan akan maju sebagai bakal calon legislatif RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.

Dapil V Jawa Tengah merupakan wilayah strategis yang meliputi Kota Surakarta (Solo), Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Daerah pemilihan ini dikenal luas sebagai "kandang" bagi Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang pada Pemilu sebelumnya berhasil meraih suara fantastis sebanyak 297.366, menjadikannya peraih suara terbanyak di dapil tersebut. Pengumuman Kaesang untuk bertarung di dapil yang sama tentu menambah dinamika politik yang menarik untuk disimak.