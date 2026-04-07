Jet Misterius Gempur Rumah Warga

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis menggemparkan kota Khor al-Zubair di provinsi Basra, Irak selatan, pada Selasa (7/4/2026). Sebuah rumah warga dilaporkan menjadi sasaran serangan udara oleh sebuah jet, mengakibatkan sedikitnya tiga orang tewas.

Konfirmasi mengenai korban jiwa disampaikan oleh Thaer al-Salhi, anggota dewan provinsi Basra. Menurut Salhi, insiden mematikan ini terjadi di kota Khor al-Zubair, di mana "sebuah rumah dihantam oleh apa yang menurut saksi mata adalah sebuah jet."

Salhi menambahkan, berdasarkan keterangan tetangga, rumah yang menjadi target serangan tersebut dihuni oleh lima orang. Hingga berita ini diturunkan, baru tiga jenazah yang berhasil ditemukan. Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung untuk menemukan dua korban lainnya yang belum diketahui nasibnya. Seorang pejabat keamanan setempat, yang tidak disebutkan namanya, turut mengonfirmasi jumlah korban awal ini kepada internationalmedia.co.id.