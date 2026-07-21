Jesslyn Atlet Golf Diduga Diculik Ternyata Terbang ke Malaysia

Internationalmedia.co.id – News – Kasus dugaan penculikan atlet golf putri, Jesslyn Wijaya Lay, di sebuah restoran di Jakarta Pusat, mengambil babak baru yang mengejutkan. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Jesslyn terpantau terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia, sehari setelah insiden yang dilaporkan terjadi.

Berdasarkan manifes penerbangan yang diperoleh polisi, Jesslyn meninggalkan Indonesia dari Semarang pada Selasa (14/7), sehari setelah dugaan penculikan pada Senin (13/7) malam. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani oleh dua orang, salah satunya diidentifikasi sebagai ayahnya, menuju ibu kota Malaysia tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, mengonfirmasi informasi ini kepada wartawan pada Selasa (21/7). "Tanggal 14 yang bersangkutan ada di Semarang meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur berdasarkan manifes yang kami terima bersama dengan dua orang lainnya yang diketahui ada hubungan keluarga dengan J," jelas Roby. Hingga kini, pihak kepolisian masih berupaya mengundang kedua orang tersebut, termasuk ayah Jesslyn, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait peristiwa yang dilaporkan.

Roby menambahkan, tim penyidik juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi dugaan penculikan. Namun, upaya menemukan rekaman CCTV yang mengarah atau merekam kejadian tersebut tidak membuahkan hasil. "Untuk CCTV di lokasi, kebetulan tidak ditemukan CCTV yang mengarah ataupun merekam kejadian tersebut," ungkapnya. Meski demikian, keterangan dari saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian memang menguatkan adanya peristiwa yang dilaporkan.

Meskipun pelapor telah mencabut laporan dugaan penculikan tersebut, proses penyelidikan oleh kepolisian tetap berlanjut. Pihak berwenang masih melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik misteri keberadaan atlet golf Jesslyn Wijaya Lay ini.