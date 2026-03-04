Iran Siapkan Perpisahan Terakhir Sang Pemimpin

Teheran – Republik Islam Iran bersiap menggelar prosesi pemakaman kenegaraan yang berlangsung selama tiga hari penuh untuk mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Menurut otoritas Iran, beliau wafat akibat serangan terkoordinasi dari Amerika Serikat (AS) dan Israel. Rangkaian acara penghormatan terakhir ini dijadwalkan dimulai pada Rabu (4/3) malam waktu setempat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan.

Dewan Koordinasi Pembangunan Islam Iran, melalui pernyataan yang dikutip internationalmedia.co.id dari AFP pada Rabu (4/3/2025), mengumumkan kesempatan bagi seluruh warga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Khamenei. Lokasinya ditetapkan di Masjid Agung Imam Khomeini, Teheran. Sejak pukul 22.00 waktu setempat, masyarakat diundang untuk berbondong-bondong mengunjungi Masjid Agung Imam Khomeini guna menyampaikan duka cita dan penghormatan terakhir kepada sosok yang mereka sebut sebagai ‘pemimpin bangsa yang martir’.

Menyikapi momen duka ini, Kepala Dewan Dakwah Islam Iran, Hojjatoleslam Mahmoudi, secara khusus mengimbau seluruh umat Muslim untuk hadir dalam seremoni perpisahan tersebut. Mahmoudi menekankan pentingnya partisipasi publik, menyatakan bahwa "musala akan menerima pengunjung dan masyarakat dapat hadir serta ikut serta dalam seremoni perpisahan, sekali lagi menunjukkan kehadiran yang kuat," seperti dilaporkan oleh media pemerintah Iran dan France24.

Rangkaian acara penghormatan ini akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dimulai sejak Rabu malam. Detail mengenai prosesi pemakaman jenazah Khamenei sendiri akan diumumkan setelah seluruh persiapan rampung. Rencananya, jenazah Khamenei akan dikebumikan di kota kelahirannya, Mashhad, yang terletak di wilayah timur laut Iran.

Khamenei, yang telah memimpin Republik Islam Iran selama lebih dari tiga dekade, menghembuskan napas terakhirnya pada usia 86 tahun. Beliau wafat pada Sabtu (28/2) waktu setempat, menyusul apa yang disebut Teheran sebagai serangan terkoordinasi oleh AS dan Israel terhadap ibu kota dan wilayah Iran lainnya. Konfirmasi resmi wafatnya Khamenei disampaikan oleh otoritas Iran pada Minggu (1/3), diikuti dengan penetapan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai bentuk penghormatan terakhir.