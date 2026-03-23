Iran Pecat Trump Dunia Menahan Napas

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari juru bicara markas besar pusat Khatam al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfaghari, yang melontarkan sindiran pedas kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kecaman ini muncul menjelang tenggat waktu ultimatum Trump yang menuntut pembukaan kembali penuh Selat Hormuz.

"Hey Trump, YOU’RE FIRED! Anda sudah tidak asing dengan kalimat ini. Terima kasih atas perhatian Anda pada masalah ini," tegas Zolfaghari dalam sebuah klip video berbahasa Inggris, seperti dilansir Al Jazeera pada Senin, 23 Maret 2026. Frasa "You’re fired!" sendiri merupakan ungkapan ikonik yang dipopulerkan Trump saat menjadi pembawa acara televisi The Apprentice, yang kerap ia gunakan untuk mengeliminasi peserta dan menjadi slogan khasnya.

Iran telah bersumpah akan melancarkan serangan balasan yang keras jika AS terus melancarkan ancaman untuk menyerang jaringan energi dan listrik negara itu, terutama jika Selat Hormuz tetap diblokade.

Dalam pernyataan terpisah, Khatam al-Anbiya juga mengklaim pasukannya telah menyerang pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan Armada Kelima AS di Bahrain, menggunakan rudal dan drone. Kelompok tersebut menambahkan bahwa pesawat pengintai AS ditempatkan di pangkalan udara Pangeran Sultan, yang mereka sebut kemudian menjadi sasaran rudal balistik, dan menggambarkannya sebagai lokasi kunci untuk penempatan serta operasi militer AS.

Namun, klaim-klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, dan hingga kini belum ada komentar langsung dari pejabat AS atau Israel terkait insiden yang disebutkan.

Lebih lanjut, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan bahwa ancaman mereka untuk menyerang pembangkit listrik bertujuan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi serangan AS. IRGC juga membantah tuduhan palsu AS yang menyatakan Teheran bermaksud menghancurkan pabrik desalinasi air di kawasan Teluk.

"Yang telah kami lakukan adalah mengumumkan keputusan kami bahwa jika terjadi serangan terhadap pembangkit listrik, Iran akan membalas dengan menargetkan pembangkit listrik rezim pendudukan [Israel] dan pembangkit listrik negara-negara di kawasan yang memasok listrik ke pangkalan Amerika, dan pada saat yang sama, infrastruktur ekonomi, industri, dan energi di mana Amerika adalah pemegang saham," jelas IRGC.

"Kalian menyerang rumah sakit kami, kami tidak melakukannya. Kalian menyerang pusat bantuan kami, kami tidak melakukannya; kalian menyerang sekolah kami, kami tidak melakukannya. Tetapi jika kalian menyerang listrik, kami akan menyerang listrik juga," lanjut pernyataan tersebut, menggarisbawahi prinsip pembalasan setimpal.

IRGC menegaskan kembali komitmennya untuk membalas setiap ancaman dengan tingkat pencegahan yang sama. "Kami bertekad untuk menanggapi setiap ancaman dengan tingkat pencegahan yang sama seperti yang ditimbulkannya, dan kami akan melakukannya. Amerika tidak mengetahui kemampuan kami dan akan melihatnya di lapangan," tambah IRGC, mengeluarkan peringatan keras yang menunjukkan kesiapan mereka menghadapi konfrontasi.