Iran Luncurkan Rudal Generasi Baru Guncang Kawasan

Internationalmedia.co.id – News – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kembali menunjukkan taringnya di panggung geopolitik Timur Tengah. Dalam sebuah langkah yang mengguncang kawasan, Iran baru-baru ini mengumumkan peluncuran rudal generasi terbaru yang secara spesifik menyasar pangkalan militer Amerika Serikat dan target strategis di wilayah pendudukan Israel. Aksi ini diklaim sebagai balasan tegas atas serangkaian serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh AS dan Israel.

Menurut laporan yang dihimpun internationalmedia.co.id, operasi terbaru ini merupakan gelombang ke-23 dari "Operasi Janji Sejati 4". IRGC dengan bangga menyatakan bahwa fase ini melibatkan "eksekusi peluncuran rudal yang sempurna dari rantai pangkalan rudal IRGC yang tak terputus." Mereka menegaskan bahwa fase-fase sebelumnya telah berhasil "menghancurkan propaganda arogan penindasan global yang mengklaim kemampuan pertahanan Iran melemah atau operasi rudal dan drone goyah."

Dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat (6/3) waktu setempat, Kantor Hubungan Masyarakat IRGC menjelaskan bahwa gelombang serangan terbaru ini dilakukan sebagai bagian dari serangan gabungan drone dan rudal. Operasi tersebut memanfaatkan sistem rudal canggih, termasuk rudal Khorramshahr-4, Kheibar, dan Fattah. Disebutkan bahwa rudal-rudal generasi baru, baik yang berbahan bakar padat maupun cair, dirancang untuk menyerang banyak target secara simultan.

Serangan rudal ini dilaporkan menghantam sejumlah instalasi militer AS di berbagai lokasi. Markas besar pasukan yang disebut IRGC sebagai "pasukan teroris AS" di pangkalan Sheikh Isa (Bahrain), Juffair (Kuwait), Ali al-Salem (Kuwait), dan al-Azraq (Yordania) termasuk di antara target yang terkena hantaman.

Tidak hanya itu, target di dalam wilayah Israel juga tak luput dari serangan. IRGC menyebutkan bahwa di kota Be’er Sheva, yang berfungsi sebagai pusat teknologi canggih dan keamanan siber rezim Israel, fasilitas penting seperti pusat teknologi, fasilitas keamanan siber, dan pusat dukungan militer juga menjadi sasaran. Pernyataan IRGC ini, yang dilansir internationalmedia.co.id dari media Iran Press TV, menggarisbawahi komitmen Iran untuk terus membalas setiap agresi, sekaligus menegaskan kemampuan rudalnya yang terus berkembang dan semakin canggih.