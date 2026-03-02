Close Menu
Trending Indonesia

Iran Gempur Jantung Israel Dengan Rudal Canggih

GunawatiBy Tidak ada komentar2 Mins Read0 Views
Iran Gempur Jantung Israel Dengan Rudal Canggih

Internationalmedia.co.id – News – Garda Revolusi Iran mengklaim telah melancarkan serangan rudal yang menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan markas komandan angkatan udara Israel. Serangan yang dilaporkan menggunakan rudal balistik Kheibar ini disiarkan oleh kantor berita Iran, Fars, pada Senin (2/3/2026), sebagaimana dikutip oleh kantor berita AFP.

Dalam pernyataan resminya, Garda Revolusi Iran secara eksplisit menyebutkan bahwa "kantor perdana menteri kriminal rezim Zionis dan markas komandan angkatan udara rezim tersebut menjadi sasaran". Klaim ini menandai potensi eskalasi signifikan dalam ketegangan yang sudah memanas di kawasan Timur Tengah.

Iran Gempur Jantung Israel Dengan Rudal Canggih
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai dampak pasti dari serangan rudal tersebut di wilayah Israel. Pihak Israel juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden yang diklaim ini.

Rudal balistik Kheibar, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2022, telah lama menarik perhatian para pejabat keamanan nasional di Eropa dan Israel, serta para ahli yang memantau perkembangan teknologi militer Iran. Jangkauan dan akurasinya menjadi sorotan utama dalam analisis kemampuan pertahanan regional.

Menurut laporan dari New York Times, rudal Kheibar ditenagai oleh bahan bakar padat dan dilengkapi dengan sistem panduan canggih yang dirancang untuk mencapai target dengan presisi tinggi. Dengan jangkauan operasional sejauh 1.450 kilometer, rudal ini memiliki kemampuan untuk menjangkau Israel jika ditembakkan dari wilayah Iran. Fitur paling menonjol dari Kheibar adalah hulu ledaknya yang mampu bermanuver, sebuah kemampuan yang dirancang untuk menghindari setidaknya beberapa sistem pertahanan udara tradisional.

Share.
Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

Related Posts

Leave A Reply