Iran Gempur Israel dan Pangkalan AS Balas Dendam

Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran yang menargetkan sejumlah lokasi strategis di Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Serangan ini diklaim sebagai respons atas serangkaian agresi yang dilakukan AS dan Israel sejak akhir Februari. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa serangan ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan regional.

Menurut laporan kantor berita IRNA dan Fars, yang dikutip oleh AFP, serangan balasan tersebut dilakukan pada Jumat (27/3) dini hari waktu setempat. Operasi militer ini melibatkan penggunaan rudal jarak jauh dan menengah, serta drone perusak dan pengintai, menunjukkan kapasitas serangan yang komprehensif dari Teheran. Garda Revolusi Iran menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan yang terencana dan presisi.

Di Israel, sasaran utama mencakup tangki penyimpanan dan depot minyak di Ashdod, serta lokasi personel militer di permukiman Modi’in. Selain itu, sebuah pusat pertukaran informasi militer AS yang beroperasi di kawasan tersebut juga menjadi target.

Sementara itu, fasilitas militer AS di kawasan Teluk juga tidak luput dari gempuran. Di Uni Emirat Arab, pangkalan militer Al-Dhafra menjadi target. Qatar melihat pangkalan udara Al-Udeid diserang. Kuwait melaporkan serangan terhadap hanggar perawatan dan penyimpanan pesawat angkut serta drone di pangkalan udara Ali Al-Salem. Bahrain, fasilitas pemeliharaan sistem pertahanan udara Patriot AS, serta tangki bahan bakar jet tempur dan hanggar perawatan sistem rudal Patriot di pangkalan Sheikh Isa, turut menjadi sasaran dalam operasi ini.

Garda Revolusi Iran dengan tegas menyatakan bahwa operasi pembalasan ini berhasil sepenuhnya. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Israel maupun negara-negara Teluk terkait dampak atau kerugian akibat serangan tersebut. Insiden ini semakin memperkeruh situasi keamanan di Timur Tengah yang memang sudah tegang, memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik yang lebih luas.