Iran Gelap Gulita Ada Apa

Internationalmedia.co.id – News – Sejumlah wilayah di Iran, termasuk ibu kota Teheran, dilanda pemadaman listrik pada Minggu (29/3) waktu setempat. Insiden ini terjadi menyusul serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel, menargetkan infrastruktur kelistrikan vital negara tersebut. Para pejabat di Teheran mengonfirmasi bahwa gempuran dari Washington dan Tel Aviv ini menghantam sejumlah gardu induk listrik di berbagai penjuru Iran.

Laporan dari media lokal Iran menyebutkan bahwa gangguan pasokan listrik ini menyebar di beberapa area di Teheran, serta kota Alborz di bagian utara dan distrik Karaj di sebelah barat ibu kota.

Wakil Menteri Energi Iran, Mostafa Rajabi Mashhadi, melalui kantor berita Tasnim, menyatakan bahwa beberapa gardu transmisi listrik mengalami kerusakan akibat serangan gabungan AS-Israel. Meski demikian, Mashhadi meyakinkan bahwa pasokan listrik di Teheran dan Karaj diproyeksikan akan kembali normal dalam beberapa jam ke depan, seraya menambahkan tidak ada alasan untuk khawatir berlebihan. Sementara itu, IRIB News, mengutip Kementerian Energi Iran, melaporkan bahwa tim teknis sedang berupaya keras memulihkan layanan kelistrikan.

Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan yang menyelimuti kawasan Timur Tengah, yang telah berada dalam kondisi siaga tinggi sejak 28 Februari lalu, ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan berskala besar terhadap Iran. Serangan-serangan tersebut menelan korban jiwa sedikitnya 1.340 orang di berbagai wilayah Iran, termasuk pemimpin tertinggi spiritual negara itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran tidak tinggal diam, membalas dengan melancarkan gelombang serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan balasan Iran ini menyebabkan kerusakan signifikan dan korban luka di Israel serta negara-negara Teluk. Bahkan, sedikitnya 13 tentara AS yang ditempatkan di negara-negara Teluk dilaporkan tewas, dan lebih dari 300 lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan tersebut.