Iran Eksekusi Mati Mata-mata Israel Ini Alasannya

Internationalmedia.co.id – News – Teheran kembali menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Otoritas Iran baru-baru ini mengeksekusi mati seorang pria bernama Ali Ardestani, yang dituduh menjadi agen intelijen Israel, Mossad, dan terlibat dalam praktik spionase dengan memberikan informasi sensitif negara.

Menurut laporan dari outlet media Mizan, yang berafiliasi dengan otoritas kehakiman Iran, eksekusi terhadap Ardestani dilaksanakan setelah vonis mati atas kejahatan spionase yang dilakukannya disetujui oleh Mahkamah Agung Iran, menandakan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi.

Langkah eksekusi ini bukanlah insiden terisolasi. Iran dan Israel telah lama terlibat dalam apa yang disebut "perang bayangan" selama beberapa dekade, di mana Teheran secara konsisten menindak dan mengeksekusi individu yang dituduh memiliki hubungan atau bekerja sama dengan dinas intelijen Israel, memfasilitasi operasi mereka di negara Syiah tersebut.

Peningkatan signifikan dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap warga Iran yang dihukum karena spionase untuk Israel telah tercatat sepanjang tahun lalu. Hal ini menyusul konfrontasi langsung yang memanas antara Teheran dan Tel Aviv pada Juni tahun lalu, ketika pasukan militer Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas nuklir dan militer Iran, dengan dukungan sekutu dekatnya, Amerika Serikat, yang juga turut membombardir situs-situs tersebut.

Buntut dari eskalasi konflik tersebut, Iran telah berjanji untuk mempercepat proses persidangan bagi individu-individu yang ditangkap karena dicurigai berkolaborasi dengan Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, otoritas Iran telah mengumumkan serangkaian penangkapan dan eksekusi mati terhadap setidaknya sepuluh orang yang dihukum atas tuduhan bekerja sama dengan Mossad.

Sebagai negara yang tidak mengakui keberadaan Israel, Iran telah lama menuduh Tel Aviv melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklirnya dan bertanggung jawab atas pembunuhan para ilmuwan nuklir terkemuka. Merespons situasi ini, pada Oktober lalu, Teheran memperketat undang-undang dan hukuman bagi mereka yang dituduh menjadi mata-mata Israel dan Amerika Serikat. Kini, kejahatan tersebut dapat berujung pada penyitaan seluruh aset dan dikenakan hukuman mati.

Peraturan sebelumnya tidak secara spesifik menargetkan negara tertentu, dan kejahatan spionase tidak selalu diancam dengan hukuman mati, menunjukkan adanya perubahan drastis dalam pendekatan hukum Iran terhadap kasus-kasus sensitif ini.