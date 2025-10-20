Internationalmedia.co.id – Di tengah upaya meredakan ketegangan yang terus membara, Amerika Serikat (AS) menyerukan langkah penting kepada Israel pasca-konflik Gaza. Jared Kushner, utusan AS, menekankan perlunya Israel untuk turut serta dalam membantu kemajuan Palestina demi mewujudkan integrasi regional yang berkelanjutan.

Israel Diminta Ulurkan Tangan ke Palestina? Ada Apa?

Washington DC – Jared Kushner, utusan Amerika Serikat (AS), menyampaikan pesan krusial bagi Israel terkait masa depan Palestina pasca-perang Gaza. Kushner menekankan bahwa jika Israel ingin terintegrasi dengan kawasan Timur Tengah secara luas, maka membantu rakyat Palestina untuk berkembang menjadi sebuah keharusan.

"Pesan terpenting yang kami sampaikan kepada para pemimpin Israel saat ini adalah bahwa setelah perang berakhir, jika Anda ingin mengintegrasikan Israel dengan Timur Tengah yang lebih luas, Anda harus mencari cara untuk membantu rakyat Palestina berkembang dan menjadi lebih baik," ujar Kushner dalam wawancara dengan CBS News.

Kushner, yang juga menantu mantan Presiden Donald Trump, memiliki peran penting dalam upaya mediasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ia juga turut andil dalam menengahi kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan Trump.

Dalam wawancara tersebut, Kushner mengakui bahwa situasi saat ini masih "sangat sulit". Namun, ia terus mengupayakan "keamanan bersama dan peluang ekonomi" untuk memastikan warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai dan berkelanjutan.

Kushner, bersama Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, kembali mengunjungi Israel untuk bertemu dengan para pejabat pemerintah Tel Aviv. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya perdamaian di kawasan tersebut.

Menanggapi situasi di Jalur Gaza sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober, Kushner menyatakan bahwa Hamas sedang berusaha membangun kembali kekuatan dan merebut kembali posisi mereka. Namun, ia berpendapat bahwa jika ada "alternatif yang layak" muncul, maka Hamas akan gagal dan Gaza tidak akan menjadi ancaman bagi Israel di masa depan.

Ketika ditanya mengenai prospek negara Palestina, Kushner menjawab bahwa "masih terlalu dini untuk mengatakannya". Pernyataan ini mencerminkan sikap hati-hati AS terhadap isu sensitif yang masih menjadi perdebatan di tingkat internasional.