Idulfitri Iran di Tengah Badai Perang

Tahun 1447 Hijriah menghadirkan suasana Idulfitri yang tak lazim bagi rakyat Iran. Perayaan hari kemenangan ini harus mereka lalui di tengah bayang-bayang konflik bersenjata dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Ribuan umat Muslim Iran memadati masjid dan area terbuka untuk menunaikan salat Idulfitri pada Sabtu, 21 Maret 2026, menandai berakhirnya Ramadan, sehari setelah mayoritas negara Muslim lain merayakannya. Informasi ini disampaikan oleh AFP, dan dilansir oleh Internationalmedia.co.id – News, Sabtu (21/3/2026).

Sejak fajar menyingsing, lautan jemaah telah membanjiri Masjid Agung Imam Khomeini di jantung kota Teheran, sebuah simbol yang dinamai dari pendiri Republik Islam Iran. Keterbatasan kapasitas di dalam masjid memaksa banyak jemaah untuk menggelar sajadah mereka di area luar, sebuah pemandangan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, menunjukkan keramaian di sekitar masjid, bahkan dengan risiko serangan yang mengintai. Tayangan serupa juga memperlihatkan pelaksanaan salat Id di berbagai wilayah lain di Iran, seperti Arak di bagian tengah, Zahedan di tenggara, hingga kota Abadan di barat.

Situasi di Ibu Kota Iran sendiri masih jauh dari kata damai. Teheran terus-menerus menjadi sasaran pembombardiran, hampir setiap hari sejak dimulainya perang gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Konflik ini telah merenggut nyawa sejumlah pejabat tinggi, sebuah pukulan telak bagi Republik Islam tersebut.

Di tengah gejolak perang, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, turut serta dalam perayaan Idulfitri. Melalui akun X-nya pada Sabtu (21/3), Mojtaba menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim. Ia mencatat bahwa tahun ini, "musim semi spiritualitas" dan "musim semi alam" bertepatan, sebuah momen yang ia sampaikan selamat kepada setiap warga Iran atas dua hari raya keagamaan dan nasional tersebut. "Saya mengucapkan selamat kepada seluruh umat Muslim di dunia atas kesempatan merayakan Idulfitri," demikian tulis Mojtaba.

Dalam unggahan yang sama, Ayatollah Khamenei juga menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada keluarga serta para korban dan martir yang gugur dalam berbagai konflik: perang melawan Israel, upaya kudeta pada bulan Januari, perang melawan AS-Israel, serta para martir keamanan dan perbatasan. Ia menyoroti bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, rakyat Iran telah menghadapi tiga perang militer dan keamanan. Salah satunya adalah "perang bulan Juni," di mana, menurutnya, "musuh Zionis, dengan bantuan khusus dari Amerika Serikat dan di tengah-tengah negosiasi, membunuh sekitar 1.000 warga negara kita."