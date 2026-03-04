Identitas Prajurit AS yang Gugur di Kuwait Terungkap

Washington DC – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pentagon, secara resmi memulai proses pengungkapan identitas para prajuritnya yang gugur di tengah gejolak konflik yang memanas dengan Iran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengeluarkan peringatan keras, menggarisbawahi potensi peningkatan jumlah korban jiwa di kalangan militer AS seiring dengan eskalasi konflik yang kian memanas. Sebagai respons atas gempuran yang dilancarkan AS dan Israel sejak Sabtu (28/2), Teheran telah mengarahkan serangannya ke sejumlah negara Teluk yang menjadi pangkalan bagi aset militer dan personel Amerika.

Hingga kini, agresi Teheran telah merenggut nyawa sedikitnya enam prajurit AS yang bertugas di berbagai lokasi di kawasan Teluk. Berdasarkan informasi yang dilansir Reuters pada Rabu (4/3/2026), Pentagon telah berhasil mengidentifikasi empat nama awal dari total enam prajurit AS yang dipastikan gugur akibat rentetan serangan balasan dari Iran tersebut.

Empat prajurit yang kehilangan nyawa ini adalah bagian dari unit Iowa dalam Pasukan Cadangan Angkatan Darat AS. Militer AS mengonfirmasi bahwa insiden fatal ini terjadi pada Minggu (1/3), saat sebuah drone menghantam sebuah fasilitas militer Amerika di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Pentagon merinci bahwa para prajurit yang gugur tersebut berusia antara 20 hingga 42 tahun. Mereka bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Des Moines, Iowa, sebuah unit vital dalam rantai pasokan dan operasi logistik global Angkatan Darat AS.

Berikut adalah daftar empat prajurit Cadangan Angkatan Darat AS yang telah diidentifikasi:

Kapten Cody A Khork (35) dari Winter Haven, Florida

Sersan Kelas 1 Noah L Tietjens (42) dari Bellevue, Nebraska

Sersan Kelas 1 Nicolas M Amor (39) dari White Bear Lake, Minnesota

Sersan Declan J Coady (20) dari West Des Moines, Iowa

Mayor Jenderal Todd Erskine, yang mengepalai Komando Dukungan Teater ke-79, mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi "belasungkawa dan rasa hormat terdalam" kepada keluarga serta rekan-rekan seperjuangan keempat prajurit yang telah tiada.

Mayoritas prajurit yang gugur ini memiliki rekam jejak panjang dalam penugasan di luar negeri. Kapten Khork pernah bertugas di Arab Saudi pada 2018, Teluk Guantanamo pada 2021, dan Polandia pada 2024. Sersan Kelas 1 Amor ditugaskan ke Kuwait dan Irak pada 2019. Sementara itu, Sersan Kelas 1 Tietjens tercatat dua kali penugasan di Kuwait, yakni pada 2009 dan 2019. Adapun Sersan Coady, yang dipromosikan secara anumerta dari spesialis, baru bergabung dengan Cadangan Angkatan Darat AS pada tahun 2023.

Presiden Trump dan sejumlah pejabat tinggi AS lainnya secara konsisten memperingatkan bahwa konfrontasi dengan Iran berpotensi besar menelan lebih banyak korban jiwa dari pihak militer AS, mengingat Teheran terus melancarkan aksi balasan terhadap serangan dari Washington dan Tel Aviv. Komando Pusat AS (CENTCOM), yang bertanggung jawab atas pengawasan operasi militer Amerika di kawasan Timur Tengah, pada Selasa (3/3) mengumumkan bahwa Iran telah meluncurkan lebih dari 500 rudal balistik dan mengerahkan lebih dari 2.000 drone dalam serangkaian serangan balasan yang menyasar berbagai titik di Timur Tengah.