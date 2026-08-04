Horor Dini Hari Bendera Dibakar di Bandung

Sebuah insiden pembakaran bendera Merah Putih di sebuah rumah warga di permukiman padat Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, telah memicu kegemparan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari ini terekam kamera pengawas dan kini dalam penyelidikan pihak berwajib.

Menurut pantauan internationalmedia.co.id di lokasi, rumah berwarna merah muda bernomor 1 tersebut berada di tengah permukiman padat penduduk, di dalam sebuah gang yang tak jauh dari akses utama Jalan Raya Bandung-Cimahi. Sosok terduga pelaku, seorang pria ber-hoodie hitam dan menggendong ransel, jelas terekam kamera pengawas saat melancarkan aksinya.

Mia (61), pemilik rumah yang benderanya menjadi sasaran, menceritakan kepada internationalmedia.co.id bahwa insiden itu berlangsung pada Minggu dini hari. Beruntung, api yang mulai melahap bendera kebanggaan tersebut segera berhasil dipadamkan oleh warga yang kebetulan melintas di lokasi.

Meski api berhasil dipadamkan, Mia menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan tak bertanggung jawab tersebut. "Sangat disayangkan, kalau tidak ada yang melintas dan memadamkan, api bisa saja menjalar ke rumah," ungkap Mia. Ia menambahkan, hingga kini tidak ada warga yang mengenali identitas pria yang terekam kamera pengawas tersebut. Mia sendiri baru mengetahui detail kejadian setelah melihat rekaman CCTV dari Ketua RT setempat.

Kasus pembakaran bendera Merah Putih ini kini sepenuhnya ditangani oleh Polsek Andir. Petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi pelaku, mengungkap motif di balik aksi tersebut, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.