Dana Miliaran Trotoar Depok Ambles

Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat, di mana trotoar yang baru berusia sekitar satu tahun ambles ke arah sungai. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, melalui Wali Kota Supian Suri, menyatakan kesiapan untuk segera melakukan perbaikan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa kejadian ini memicu pertanyaan publik terkait kualitas infrastruktur yang baru saja dibangun.

Supian Suri menjelaskan bahwa respons yang terkesan lambat dari Pemkot Depok bukan tanpa alasan. Pihaknya harus mengikuti mekanisme penganggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) karena insiden ini tidak terprediksi dan tidak masuk dalam APBD murni tahun berjalan. "Ini sudah dalam proses kita gunakan dana BTT. Mohon maaf kalau mungkin banyak informasi dianggap tidak langsung merespons karena memang mekanisme penganggaran tetap tidak harus bisa langsung merespons," ujar Supian kepada wartawan pada Selasa lalu. Ia menjanjikan perbaikan akan dimulai dalam waktu dekat, yakni di awal Agustus ini.

Mengenai anggaran pembangunan trotoar yang ambles, Supian Suri mengaku tidak mengingat secara pasti jumlahnya. Namun, ia memastikan bahwa perbaikan akan difokuskan hanya pada bagian trotoar yang mengalami kerusakan. "Anggarannya saya tidak hafal ya anggarannya. Tapi memang sepanjang trotoar yang roboh saja, itu saja. Saya tidak tahu anggarannya, lupa," tutupnya.

Kekagetan juga diungkapkan oleh Hendra, seorang warga sekitar. Ia sempat mengira trotoar tersebut belum rampung pengerjaannya. Namun, setelah mendapat informasi, ia terkejut bahwa trotoar yang disebut-sebut menelan anggaran miliaran rupiah itu ambles. "Saya kaget aja sih, kalau sampai trotoar ini ambles. Ini dananya lumayan loh, Rp 9,7 miliar sampai ambles kayak gitu kan berarti ada something gitu loh yang nggak bisa diungkapkan," kata Hendra di lokasi. Ia sangat berharap perbaikan segera dilakukan, namun dengan penekanan pada pengawasan kualitas bahan konstruksi dan penggunaan anggaran. "Ini belum ada setahun loh. Ya banget (bahaya). Ini terutama karena di pinggir jalan ya, takutnya kan ambles ke bawah, nanti malah pengguna jalan yang memakan korban," tambahnya, menyoroti bahaya bagi pengguna jalan.

Pantauan tim internationalmedia.co.id di lokasi pada Minggu (2/8) menunjukkan bahwa trotoar yang ambles berada di sisi kiri jalur menuju Jalan Margonda Raya, menyambung dengan Taman Secawan. Bagian yang ambles terlihat menganga ke arah sungai dan telah ditutupi terpal biru. Area tersebut juga telah diberi pembatas berupa kayu, traffic cone, dan garis kuning sebagai peringatan agar tidak dilalui pejalan kaki, demi keselamatan warga.

Insiden amblesnya trotoar yang belum genap setahun ini menjadi sorotan serius bagi kualitas infrastruktur di Depok. Masyarakat menanti realisasi janji Pemkot Depok untuk perbaikan yang cepat dan, yang terpenting, berkualitas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.