Horor Bondi Guncang Perayaan Hanukkah

Sebuah tragedi berdarah mengguncang Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu malam, 14 Desember 2025. Perayaan Hanukkah yang seharusnya penuh suka cita berubah menjadi horor setelah penembakan massal menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya. Peristiwa mengerikan ini sontak memicu gelombang kecaman dari berbagai penjuru dunia. Dirangkum Internationalmedia.co.id – News, insiden tragis ini melibatkan sepasang ayah dan anak yang melepaskan tembakan ke kerumunan.

Otoritas kepolisian Australia mengidentifikasi pelaku sebagai Sajid Akram (50) dan putranya, Naveed Akram (24). Mengejutkan, sang ayah diketahui memiliki izin resmi untuk enam pucuk senjata api, yang diyakini digunakan dalam aksi brutal tersebut. Selain 15 korban tewas, Otoritas Kesehatan New South Wales melaporkan setidaknya 27 orang masih dirawat intensif di berbagai rumah sakit di Sydney, berjuang memulihkan diri dari luka-luka yang mereka alami.

Setelah insiden mematikan tersebut, Sajid Akram dilaporkan tewas di tempat setelah baku tembak dengan aparat kepolisian, sementara putranya, Naveed Akram, kini berada dalam kondisi kritis. Pihak berwenang memastikan tidak ada pelaku lain yang terlibat dalam serangan tunggal ini. Menyusul kabar duka ini, gelombang simpati dan kecaman mengalir deras dari seluruh dunia.

Kecaman Internasional Mengalir Deras

Dari Asia Tenggara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) dengan tegas mengutuk aksi kekerasan di Pantai Bondi. Melalui akun X resminya pada Selasa (15/12/2025), Kemlu RI menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan mendoakan kesembuhan bagi mereka yang terluka. "Indonesia menyampaikan rasa solidaritas kepada Pemerintah dan rakyat Australia di masa yang sulit ini," demikian pernyataan Kemlu RI, menegaskan dukungan.

Senada, Kerajaan Arab Saudi juga tidak tinggal diam. Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya menyebut insiden tersebut sebagai ‘serangan teroris’ dan menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, terorisme, dan ekstremisme. Belasungkawa tulus juga disampaikan kepada para korban dan pemerintah Australia.

Di sisi lain Atlantik, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, turut angkat bicara. Dalam perayaan Natal di Gedung Putih, Trump menyebut tragedi ini sebagai ‘serangan anti-Semit murni,’ menyoroti dugaan motif kebencian terhadap Yahudi. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas 15 korban tewas dan puluhan lainnya yang terluka parah.

Bahkan Iran, yang kerap berseberangan pandangan dengan beberapa negara lain, juga menyampaikan kecaman keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, melalui X menyatakan, "Kami mengutuk serangan kekerasan di Sydney, Australia." Ia menambahkan bahwa "teror dan pembunuhan manusia, di mana pun itu dilakukan, ditolak dan dikutuk," menegaskan sikap universal terhadap kekerasan.

Netanyahu Salahkan PM Australia, Picu Kontroversi

Namun, di tengah gelombang solidaritas global, muncul nada sumbang dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia secara mengejutkan menyalahkan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, atas insiden penembakan massal tersebut. Netanyahu menuduh Albanese telah ‘mengobarkan api antisemitisme’ melalui keputusannya mengakui negara Palestina.

Kritik ini bukan yang pertama kali dilontarkan Netanyahu kepada Albanese. Sebelumnya, Netanyahu pernah menyebut Albanese sebagai pemimpin yang lemah pasca-pengakuan resmi Australia terhadap negara Palestina pada September lalu. Dalam pidato berapi-apinya yang dikutip ABC News dan Sydney Morning Herald, Netanyahu menegaskan bahwa "antisemitisme adalah kanker" yang "menyebar ketika para pemimpin tetap diam."

Netanyahu mendesak Albanese untuk "mengganti kelemahan dengan tindakan, sikap lunak dengan tekad," namun ia menilai Albanese justru "mengganti kelemahan dengan kelemahan dan sikap lunak dengan lebih banyak sikap lunak." Ia bahkan menyinggung surat yang pernah dikirimkannya kepada Albanese pada Agustus lalu, di mana ia memperingatkan bahwa "Seruan Anda untuk negara Palestina justru menyulut api antisemitisme. Itu memberikan hadiah kepada teroris Hamas. Itu memberikan keberanian kepada mereka yang mengancam orang Yahudi Australia dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini berkeliaran di jalanan Anda."

Tragedi di Bondi ini tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga, tetapi juga membuka kembali perdebatan sengit mengenai akar penyebab kekerasan, khususnya yang berbau anti-Semit, serta implikasi politik global yang kompleks.