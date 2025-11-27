Hong Kong Berduka: Jumlah Korban Kebakaran Apartemen Melonjak Drastis!

Internationalmedia.co.id – Tragedi kebakaran yang melanda kompleks apartemen di Hong Kong terus memakan korban jiwa. Jumlah korban tewas kini mencapai 55 orang, menandai salah satu bencana kebakaran terburuk dalam sejarah kota tersebut. Upaya pemadaman terus dilakukan, namun api masih terlihat berkobar di beberapa unit apartemen, menambah pilu suasana.

Departemen pemadam kebakaran Hong Kong dalam keterangan persnya menyebutkan, 51 korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian, sementara empat lainnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Salah satu korban adalah seorang petugas pemadam kebakaran berusia 37 tahun, Andy Yeung, yang gugur saat menjalankan tugas mulianya.

Konsulat Republik Indonesia di Hong Kong mengkonfirmasi bahwa dua WNI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran termasuk dalam daftar korban tewas. Kabar ini menambah duka mendalam bagi keluarga dan kerabat di tanah air.

Selain korban tewas, 123 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk delapan petugas pemadam kebakaran yang berjuang memadamkan api. Puluhan korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, dengan sebagian dalam kondisi kritis.

Pemerintah Hong Kong mencatat 279 orang sempat dinyatakan hilang pasca-kebakaran. Meskipun petugas pemadam kebakaran telah berhasil menghubungi beberapa di antaranya, jumlah pasti orang yang masih hilang belum diketahui. Lebih dari 900 orang terpaksa mengungsi dan kini berada di tempat penampungan sementara.

Kompleks permukiman Wong Fuk Court, yang menjadi lokasi kebakaran, terdiri dari delapan gedung dengan total 2.000 unit apartemen. Api berhasil dipadamkan di empat gedung, sementara pengendalian terus dilakukan pada tiga blok apartemen lainnya.

Penyebab kebakaran masih menjadi misteri dan otoritas Hong Kong telah meluncurkan penyelidikan kriminal. Tiga pria yang terkait dengan perusahaan konstruksi setempat telah ditangkap atas dugaan pembunuhan terkait kebakaran ini. Mereka dituduh melakukan "kelalaian berat" yang berujung pada tragedi ini.