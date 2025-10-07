Helikopter Medis Hantam Jalan Raya, Nasib Penumpang di Ujung Tanduk!

Internationalmedia.co.id, Sacramento – Sebuah insiden mengerikan terjadi di Sacramento, California, Amerika Serikat, ketika sebuah helikopter medis jatuh di tengah jalan raya pada Senin (6/10) malam waktu setempat. Tiga orang yang berada di dalam helikopter tersebut dilaporkan mengalami luka parah, dengan seorang wanita harus diselamatkan dari reruntuhan helikopter.

Menurut Kapten Justin Sylvia, juru bicara Departemen Pemadam Kebakaran Sacramento, helikopter itu baru saja selesai mengantar pasien ke rumah sakit dan sedang dalam perjalanan kembali ke pangkalannya ketika insiden terjadi. Helikopter tersebut dilaporkan mengalami "keadaan darurat di udara" sesaat setelah pukul 19.00 waktu setempat.

Pilot, seorang perawat, dan seorang paramedis menjadi korban luka dalam kecelakaan ini. Ketiganya segera dilarikan ke rumah sakit dan dilaporkan dalam kondisi kritis. Beruntungnya, tidak ada korban luka lain di jalan raya akibat jatuhnya helikopter ini.

"Orang-orang melaporkan melihat helikopter itu jatuh dengan cepat," ujar Sylvia, menambahkan bahwa lalu lintas segera melambat setelah kejadian. Ia menggambarkan insiden ini sebagai "mengejutkan" mengingat lokasi jatuhnya helikopter yang berada di tengah jalan raya.

Proses evakuasi berlangsung dramatis. Seorang korban wanita terjebak di bawah reruntuhan helikopter, dan petugas pemadam kebakaran bersama warga yang melintas bahu-membahu mengangkat bangkai helikopter agar wanita tersebut dapat dievakuasi. "Butuh sekitar 15 orang untuk mengangkat helikopter tersebut agar wanita itu bisa keluar," kata Sylvia.

Akibat kecelakaan ini, jalur timur Highway 50 ditutup sementara. Foto-foto yang beredar menunjukkan antrean kendaraan yang mengular panjang di belakang bangkai helikopter.

Mike Carrillo, juru bicara Divisi Valley pada Patroli Jalan Raya California, menyatakan bahwa penyebab kecelakaan masih dalam tahap penyelidikan. Petugas darurat dan Patroli Jalan Raya California telah berada di lokasi kejadian untuk melakukan investigasi dan penanganan lebih lanjut. Informasi ini dilansir dari internationalmedia.co.id.