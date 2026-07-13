Heboh Polres Kepulauan Seribu Bawa Pulang Penghargaan

Internationalmedia.co.id – News – Prestasi membanggakan kembali diukir oleh Polres Kepulauan Seribu. Dalam rangkaian pembinaan tradisi dan syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Metro Jaya, institusi kepolisian di wilayah kepulauan ini berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus: Juara 2 dalam Lomba Kebersihan Markas Komando (Mako) dan Juara 3 untuk Lomba Kampung Tangguh Jaya.

Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Argadija Putra, tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian gemilang ini. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari dedikasi dan kerja keras seluruh personel, serta dukungan tak terhingga dari masyarakat Kepulauan Seribu. Ia menjelaskan, raihan Juara 2 Lomba Kebersihan Mako menegaskan komitmen kuat jajarannya dalam menjaga lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan profesional. Sementara itu, predikat Juara 3 Kampung Tangguh Jaya menjadi bukti nyata sinergi harmonis antara Polri, pemerintah daerah, dan warga di Kepulauan Seribu telah berjalan efektif. Pernyataan ini disampaikannya pada Senin (13/7/2026).

Meski telah menorehkan prestasi, AKBP Argadija Putra menegaskan bahwa jajarannya tidak akan cepat berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan ini justru menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, serta menjaga lingkungan kerja yang representatif sebagai wujud nyata implementasi Polri Presisi. "Penghargaan ini, lanjutnya, dipersembahkan untuk seluruh personel Polres Kepulauan Seribu dan masyarakat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kebersihan lingkungan Mako, serta memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif," imbuhnya.

Penghargaan ganda ini secara gamblang menunjukkan apresiasi atas komitmen Polres Kepulauan Seribu dalam menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya bersih dan rapi, tetapi juga nyaman. Lebih dari itu, ini juga menggarisbawahi keberhasilan mereka dalam membangun sinergi erat dengan masyarakat melalui program unggulan Kampung Tangguh Jaya. Lomba Kebersihan Mako sendiri merupakan ajang penilaian komprehensif terhadap kebersihan, kerapian, penataan lingkungan, serta kesiapan fasilitas pelayanan publik di seluruh unit kepolisian. Sementara itu, Kampung Tangguh Jaya adalah inisiatif kolaboratif antara Polda Metro Jaya, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang dirancang untuk membangun ketahanan wilayah secara holistik. Program ini berfokus pada pemberdayaan komunitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kepedulian sosial, memelihara kebersihan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, hingga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan maupun bencana.

Rangkaian prestasi ini semakin memantapkan komitmen Polres Kepulauan Seribu untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan humanis. Lebih jauh, ini juga menjadi landasan untuk terus membangun kemitraan yang erat dengan masyarakat, demi mewujudkan wilayah Kepulauan Seribu yang tidak hanya aman dan bersih, tetapi juga tangguh serta berdaya saing di masa depan.