Api Tiba-tiba Membesar di Gunung Wangun Warga Khawatir

Internationalmedia.co.id – News Sebuah kebakaran lahan yang cukup mengkhawatirkan melanda kawasan Gunung Wangun, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin malam, 13 Juli 2026. Kobaran api pertama kali terdeteksi oleh warga sekitar, yang melihat jilatan api dari area alang-alang kering yang luas.

M Ade Nugraha, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bogor, mengonfirmasi kejadian ini. "Awal mula terjadinya kebakaran menurut keterangan warga, kebakaran lahan berupa alang-alang," jelas Ade dalam keterangannya, Senin. Peristiwa nahas ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.10 WIB. Hingga kini, penyebab pasti insiden tersebut masih menjadi misteri, mengingat api tiba-tiba membesar di tengah kondisi lokasi yang sepi.

Kekhawatiran meluasnya api ke area permukiman warga menjadi pemicu utama laporan cepat kepada petugas pemadam kebakaran terdekat. Ade Nugraha menambahkan, warga segera menghubungi Damkar setelah melihat kobaran api yang semakin membesar dan berpotensi mengancam rumah-rumah di sekitarnya.

Laporan kebakaran diterima oleh Damkar Kota Bogor pada pukul 18.20 WIB. Tak butuh waktu lama, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian pada pukul 18.31 WIB dan langsung bergerak cepat melakukan upaya pemadaman. Proses penanganan api, termasuk pendinginan area, memakan waktu sekitar 50 menit. Berkat kesigapan petugas, situasi berhasil dikendalikan. "Situasi akhir aman terkendali, petugas langsung melakukan pemadaman," pungkas Ade, memastikan tidak ada lagi ancaman dari kobaran api di Gunung Wangun.