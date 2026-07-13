Pengancam Bom SD Tertangkap Motifnya Mengejutkan

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah kasus ancaman teror bom yang sempat menggemparkan lingkungan pendidikan di Jakarta Selatan kini menemui titik terang. Kepolisian berhasil meringkus seorang pria berinisial MY (34), dalang di balik ancaman bom yang ditujukan ke SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa. Penangkapan ini mengakhiri spekulasi dan kekhawatiran yang melanda, dengan MY kini telah diamankan dan terlihat tertunduk lesu saat digiring ke Mapolres Metro Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan internationalmedia.co.id di lokasi penahanan, Senin (13/7/2023), MY tampak mengenakan kaus berwarna merah dan celana abu-abu, dengan masker menutupi sebagian wajahnya. Raut penyesalan atau mungkin ketegangan jelas terpancar dari sikapnya yang terus menunduk. Tangan pelaku terikat kabel ties, dikawal ketat oleh tiga personel kepolisian saat ia diturunkan dari kendaraan dan memasuki gedung Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Meskipun penangkapan telah dilakukan, pertanyaan besar mengenai motif di balik tindakan nekat ini masih menjadi sorotan utama. Kombes Iman Imannudin, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, mengungkapkan hasil interogasi awal yang cukup mengejutkan. "Untuk motif dari pelaku sementara hasil dari permintaan keterangan yang bersangkutan, yang bersangkutan hanya sifatnya iseng saja," terang Kombes Iman kepada awak media.

Pernyataan "iseng" ini tentu saja tidak serta-merta diterima mentah-mentah oleh pihak berwajib. Kepolisian menegaskan akan terus mendalami setiap aspek keterangan pelaku. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Densus 88 Antiteror untuk menggali lebih jauh latar belakang MY, termasuk kemungkinan motif tersembunyi atau keterlibatan lain yang mungkin belum terungkap.

Saat ini, MY telah resmi ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Proses pemeriksaan mendalam masih berlangsung guna mengungkap seluruh fakta di balik ancaman bom yang sempat menciptakan kepanikan di lingkungan sekolah tersebut. Publik menanti hasil akhir penyelidikan untuk memahami sepenuhnya apa yang mendorong MY melakukan perbuatan ini.