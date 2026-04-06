Haifa Terguncang Rudal Iran Dua Tewas Dua Hilang

Sebuah insiden tragis mengguncang kota Haifa, Israel utara, pada Minggu (5/4) waktu setempat, setelah sebuah rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam langsung sebuah bangunan tempat tinggal. Internationalmedia.co.id – News mengonfirmasi bahwa serangan mematikan ini telah merenggut nyawa dua individu, sementara dua lainnya masih dalam pencarian intensif di bawah reruntuhan.

Hantaman telak pada gedung berlantai tujuh tersebut mengakibatkan kerusakan struktural yang parah, bahkan sebagian bangunan ambruk. Tim penyelamat dan pemadam kebakaran Israel, dengan bantuan senter, tanpa henti menyisir puing-puing dan blok beton yang berserakan, berpacu dengan waktu untuk menemukan dua korban yang masih dinyatakan hilang. Rekaman video dari kantor berita AFP menunjukkan upaya heroik para penyelamat di tengah kegelapan dan tumpukan puing.

Serangan mematikan ini terjadi hanya beberapa menit setelah militer Israel mengeluarkan peringatan dini. Sekitar pukul 15.00 pada hari Minggu, sistem pertahanan Israel mendeteksi serangkaian rudal baru yang ditembakkan dari wilayah Iran, memicu alarm di seluruh wilayah.

Sebelumnya, Elad Edri, Kepala Staf Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel, sempat menyatakan bahwa empat orang dilaporkan hilang dan terjebak di bawah reruntuhan. "Kami mendapati lokasi kehancuran yang sangat besar," ungkapnya dalam sebuah pernyataan video. Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel kemudian mengonfirmasi penemuan dua jenazah dari empat orang yang terjebak tersebut, menyisakan dua orang lainnya yang masih dalam pencarian.

Seorang juru bicara militer Israel kepada AFP membenarkan bahwa rudal yang menghantam gedung itu ditembakkan langsung dari Iran. Selain korban tewas dan hilang, layanan darurat Israel, Magen David Adom (MDA), melaporkan empat orang lainnya terluka dalam insiden ini. Salah satunya adalah seorang bayi berusia 10 bulan yang menderita cedera kepala. Sementara itu, seorang pria berusia 82 tahun dilaporkan dalam kondisi serius, meskipun kemudian dinyatakan stabil oleh pihak rumah sakit, seperti dilansir internationalmedia.co.id.

Pria lansia tersebut "terluka akibat benda berat dan ledakan," kata MDA, menambahkan bahwa tiga korban lainnya mengalami luka-luka akibat pecahan peluru dan dampak ledakan. Puluhan anggota keamanan Israel dan pasukan penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian, menunjukkan skala respons terhadap serangan ini.

Foto-foto dan rekaman video yang dirilis oleh MDA menampilkan pemandangan mengerikan: asap mengepul dari reruntuhan bangunan yang telah rata di area padat penduduk. Tandu-tandu untuk para korban terlihat diletakkan di jalan, menjadi saksi bisu atas kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan oleh serangan rudal tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan di kawasan Timur Tengah.