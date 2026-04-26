Pengawal Presiden Terkena Tembakan Ini Detailnya

Internationalmedia.co.id – News – Insiden mengejutkan mengguncang Washington DC ketika seorang petugas Secret Service Amerika Serikat terkena tembakan saat bertugas di acara White House Correspondents’ Dinner. Berdasarkan informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id dari tiga sumber terpercaya pada Minggu (26/4/2026), peluru tersebut mengenai perlengkapan pelindung sang petugas. Meskipun dilarikan ke rumah sakit setempat, kondisi petugas tersebut dilaporkan stabil dan diperkirakan akan selamat.

Peristiwa menegangkan itu berlangsung di Hotel Hilton Washington DC, Sabtu (25/4) malam waktu setempat. Tembakan yang memecah keheningan terdengar dari area di luar ballroom utama, tempat acara bergengsi tersebut diselenggarakan. Dalam hitungan detik, teriakan "tembakan!" menggema dari para agen Secret Service yang berjaga, memicu evakuasi cepat Presiden Donald Trump dari lokasi kejadian.

Melalui platform Truth Social, Presiden Trump segera menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada Dinas Rahasia dan seluruh aparat penegak hukum atas respons cepat dan keberanian mereka. "Malam yang cukup menegangkan di Washington DC," tulis Trump, memuji kinerja luar biasa yang telah dilakukan. Meskipun sempat mengungkapkan keinginannya agar acara "BIARKAN ACARA BERLANJUT," ia menegaskan akan sepenuhnya mengikuti arahan dari penegak hukum yang telah menangkap pelaku penembakan.

Pasca-insiden, Presiden Trump segera dibawa ke Gedung Putih, dan acara White House Correspondents’ Dinner yang seharusnya berlangsung meriah pun terpaksa ditunda. Pelaku penembakan sendiri telah berhasil diamankan oleh pihak berwenang. Sebagai informasi, Secret Service memiliki mandat penting untuk melindungi Presiden AS, Wakil Presiden, keluarga mereka, tamu negara, serta mengamankan berbagai acara yang dihadiri oleh para pejabat tinggi tersebut.