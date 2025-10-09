Gencatan Senjata Gaza Disepakati, Serangan Udara Kembali Mengguncang!

Internationalmedia.co.id – Kabar terbaru dari Gaza mengejutkan banyak pihak. Meskipun pengumuman gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah disepakati, laporan dari Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebutkan adanya serangkaian serangan udara yang kembali terjadi pada Kamis (9/10). Mohammed Al-Mughayyir, seorang pejabat Badan Pertahanan Sipil Gaza, mengungkapkan bahwa ledakan terdengar di wilayah Gaza utara, khususnya di Kota Gaza.

Berikut rangkuman berita internasional lainnya yang menjadi sorotan: