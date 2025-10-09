Gencatan Senjata Gaza Disepakati, Serangan Udara Kembali Mengguncang!

Internationalmedia.co.id – Kabar terbaru dari Gaza mengejutkan banyak pihak. Meskipun pengumuman gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah disepakati, laporan dari Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebutkan adanya serangkaian serangan udara yang kembali terjadi pada Kamis (9/10). Mohammed Al-Mughayyir, seorang pejabat Badan Pertahanan Sipil Gaza, mengungkapkan bahwa ledakan terdengar di wilayah Gaza utara, khususnya di Kota Gaza.
Berikut rangkuman berita internasional lainnya yang menjadi sorotan:
-
Trump Siap Jaga Perdamaian Gaza: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam membangun kembali Gaza dan menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Hal ini diungkapkan setelah Israel dan Hamas menyetujui tahap pertama rencana damai yang diusulkannya.
-
Israel Tarik Pasukan dari Gaza: Militer Israel (IDF) dilaporkan tengah mempersiapkan penarikan sebagian pasukannya dari Gaza, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan gencatan senjata. Persiapan operasional dan penyesuaian protokol tempur sedang dilakukan.
-
Rusia Dukung Rencana Damai Trump: Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menilai rencana damai yang diusulkan oleh Presiden Trump sebagai usulan terbaik yang "dipertimbangkan" saat ini, meskipun dianggap masih bersifat umum.
-
Erdogan Apresiasi Upaya Trump: Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump atas upayanya dalam mendorong tercapainya kesepakatan tersebut. Turki akan terus memantau implementasi perjanjian ini.