Gencatan Senjata AS Dibalas Rentetan Rudal Iran Mengguncang Dunia

Jakarta – Situasi di Timur Tengah memanas dengan cepat pada Rabu, 25 Maret 2026, ketika tawaran gencatan senjata dari Amerika Serikat (AS) berhadapan langsung dengan rentetan serangan rudal dari Iran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa ketegangan antara Washington dan Teheran mencapai puncaknya, melibatkan berbagai aktor internasional dan memicu kekhawatiran global.

Di tengah gejolak ini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengajukan rencana gencatan senjata 15 poin kepada Iran. Tawaran ini, yang bertujuan mengakhiri konflik, disampaikan kepada Teheran melalui Pakistan sebagai perantara. Informasi krusial ini pertama kali diungkap oleh media terkemuka AS, New York Times, mengutip dua pejabat AS yang memahami detail proposal tersebut, sebagaimana dilansir Reuters dan Associated Press. NYT menyebutkan bahwa Islamabad bahkan telah menawarkan diri sebagai tuan rumah untuk negosiasi ulang antara kedua negara.

Namun, respons Iran jauh dari harapan diplomatik. Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa pasukannya telah melancarkan rentetan serangan rudal. Targetnya tidak hanya wilayah Israel, yang mereka sebut "wilayah pendudukan", tetapi juga pangkalan-pangkalan militer AS di sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait, Yordania, dan Bahrain. Serangan masif ini, yang diumumkan oleh televisi pemerintah Iran IRIB pada Rabu waktu setempat, seperti dilaporkan AFP, menunjukkan eskalasi militer yang signifikan.

Melihat situasi yang memburuk, Presiden Prancis Emmanuel Macron segera bertindak. Ia menghubungi Presiden Iran Masoud Pezeshkian, mendesaknya untuk menghentikan serangan yang "tidak dapat diterima" terhadap negara-negara Teluk. Melalui unggahan di media sosial X, Macron menekankan pentingnya menjaga infrastruktur energi dan sipil, serta memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Ia juga meminta Iran untuk bernegosiasi dengan itikad baik guna meredakan ketegangan dan memenuhi harapan komunitas internasional terkait program nuklir, balistik, serta aktivitas destabilisasi regional Iran, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya.

Di tengah dinamika militer dan diplomatik ini, sebuah perkembangan penting terjadi di laut. Kapal induk terbesar di dunia milik AS, USS Gerald R Ford, telah meninggalkan perairan Timur Tengah. Kapal raksasa ini dilaporkan tiba di salah satu pelabuhan di Pulau Kreta, Yunani, setelah mengalami insiden kebakaran di area laundry pada awal Maret. Penarikan ini, yang diungkap Bloomberg dan dilansir Middle East Monitor, ditegaskan Washington tidak terkait dengan pertempuran melawan Iran, melainkan murni insiden internal.

Sementara itu, Iran juga mengeluarkan pernyataan mengenai Selat Hormuz. Misi diplomatik tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa "kapal-kapal non-musuh" diizinkan melintasi selat strategis tersebut. Syaratnya, mereka tidak terlibat dalam tindakan "agresi" terhadap Teheran dan mematuhi sepenuhnya peraturan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan. Pernyataan ini, disampaikan via media sosial X pada Selasa waktu setempat dan dilansir Anadolu Agency, mencoba menggarisbawahi kontrol Iran atas jalur pelayaran vital tersebut.

Kombinasi tawaran damai yang ambisius dari AS, respons militer agresif dari Iran, intervensi diplomatik Prancis, pergerakan kapal induk AS, dan penegasan Iran atas Selat Hormuz, melukiskan gambaran Timur Tengah yang sangat kompleks dan volatil. Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari para pemain kunci di panggung geopolitik ini, berharap ketegangan tidak semakin memburuk dan membuka jalan bagi de-eskalasi yang nyata.