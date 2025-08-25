Gempa Dahsyat Guncang Rusia!

Informasi dari Internationalmedia.co.id menyebutkan gempa bumi berkekuatan signifikan mengguncang wilayah lepas pantai Kepulauan Kuril, Rusia, Senin (25/8) pagi waktu setempat. Berdasarkan laporan Pusat Penelitian Geosains Jerman (GFZ) yang dikutip Reuters, kekuatan gempa mencapai Magnitudo 6,3 dengan kedalaman hiposentrum 10 kilometer. Data ini sedikit berbeda dengan laporan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) melalui kantor berita Xinhua yang mencatat kekuatan gempa sebesar Magnitudo 6,1.

USGS mencatat waktu kejadian gempa pada pukul 06.48 GMT, dengan episentrum berada di koordinat 49,39 derajat Lintang Utara dan 160,04 derajat Bujur Timur. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi dari otoritas Rusia terkait dampak gempa, termasuk potensi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur di Kepulauan Kuril yang merupakan gugusan kepulauan vulkanik bagian dari Oblast Sakhalin di Timur Jauh Rusia. Pihak berwenang masih terus memantau situasi dan perkembangan pasca gempa. Kepastian mengenai dampak gempa masih dalam tahap investigasi.