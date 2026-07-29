Geger Remaja Bersajam di PIK

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok remaja, diduga pelajar, membawa senjata tajam dan diduga terlibat tawuran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, baru-baru ini menjadi viral di media sosial. Insiden yang memicu keresahan publik ini terjadi pada Selasa (28/7) petang.

Dalam rekaman yang beredar luas, para remaja tersebut terlihat berkonvoi menggunakan sejumlah sepeda motor. Beberapa di antaranya kemudian turun dan dengan berani mengacungkan senjata tajam di tengah keramaian lalu lintas yang sempat macet. Setelah melancarkan aksinya, kelompok ini dengan cepat memindahkan sepeda motor mereka ke jalur berlawanan dan menghilang dari lokasi kejadian.

Menanggapi kehebohan ini, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Maryati Jonggi, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa itu memang terjadi pada Selasa (28/7) petang. Tim Resmob Polsek Metro Penjaringan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Saat ini, pihak kepolisian dari internationalmedia.co.id masih terus melakukan penyelidikan intensif. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemeriksaan rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejumlah saksi mata. Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk mengidentifikasi para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi meresahkan tersebut.

AKP Maryati Jonggi menambahkan bahwa identitas para remaja yang diduga terlibat tawuran bersenjata tajam itu masih dalam tahap penelusuran. "Tim Opsnal saat ini melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV guna mencari identitas para pelajar tersebut," tegasnya, menunjukkan komitmen kepolisian untuk mengungkap kasus ini dan mencegah kejadian serupa terulang.