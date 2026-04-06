Geger Isu Trump Masuk Rumah Sakit

Internationalmedia.co.id – News – Spekulasi liar mengenai kondisi kesehatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mencuat ke permukaan. Kabar yang menyebut Trump dilarikan ke rumah sakit militer Walter Reed menyebar cepat di jagat maya, memicu reaksi keras dari Gedung Putih yang langsung menepisnya sebagai teori konspirasi belaka. Isu ini beredar intensif menjelang perayaan Paskah, sekitar Sabtu (4/4) waktu setempat.

Desas-desus ini begitu masif hingga kata kunci ‘Trump Walter Reed’ dan ‘Trump hospital’ menjadi trending di Google, menarik lebih dari 500.000 pencarian dalam waktu singkat dan tetap aktif hingga Minggu pagi. Gelombang spekulasi ini bermula pada Sabtu (4/4) ketika Gedung Putih secara mendadak mengumumkan pembatalan konferensi pers siang hari, mengindikasikan bahwa Trump tidak akan tampil di hadapan publik hari itu.

Menanggapi kehebohan ini, seorang juru bicara Gedung Putih, seperti dilaporkan internationalmedia.co.id dari PEOPLE, Senin (6/4/2206), mengutip pernyataan Direktur Komunikasi Gedung Putih, Steve Cheung. Melalui media sosialnya, Cheung menegaskan, "Tidak pernah ada Presiden yang bekerja lebih keras untuk rakyat Amerika daripada Presiden Trump. Pada akhir pekan Paskah ini, dia telah bekerja tanpa henti di Gedung Putih dan Kantor Oval. Semoga Tuhan memberkatinya." Pernyataan ini secara implisit membantah klaim Trump sakit.

Kejanggalan lain yang turut memanaskan spekulasi adalah absennya Trump dari pandangan publik sejak pidatonya pada Rabu (1/4) malam mengenai konflik dengan Iran. Ia juga diketahui tetap berada di Washington DC, tidak seperti biasanya yang kerap menghabiskan waktu di Mar-a-Lago. Situasi ini diperparah dengan postingan sejumlah pengguna media sosial tentang penutupan jalan dan potensi pembatasan penerbangan di sekitar Rumah Sakit Militer Walter Reed, fasilitas medis utama yang ditunjuk untuk perawatan Presiden AS. Namun, informasi mengenai penutupan dan pembatasan ini belum terverifikasi secara resmi.

Gedung Putih melalui akun resmi cepat tanggapnya di platform X, Rapid Response 47, juga turut angkat bicara. Mereka menyebut isu ini sebagai ‘teori konspirasi tidak masuk akal’. "Kaum liberal yang gila mengarang teori konspirasi tidak masuk akal ketika @POTUS tidak berbicara kepada pers selama 12 jam. (Mereka tidak mengatakan apa pun ketika (mantan Presiden Joe) Biden secara rutin tidak berbicara kepada pers selama 12 hari)," tulis akun tersebut. Mereka menambahkan, "Jangan takut! Presiden Trump benar-benar tidak pernah berhenti bekerja."

Hingga saat ini, tidak ada satu pun foto, sumber terkonfirmasi, atau pernyataan resmi yang secara valid mendukung klaim bahwa Donald Trump dirawat di rumah sakit. Berbagai video atau foto yang beredar secara daring juga belum terverifikasi keasliannya atau merupakan daur ulang dari peristiwa-peristiwa di masa lalu, semakin memperkuat posisi Gedung Putih bahwa isu ini hanyalah spekulasi tanpa dasar.