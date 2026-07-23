Geger Bayi Kardus di Bogor

Warga di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dikejutkan oleh penemuan mayat bayi perempuan yang terbungkus dalam kardus. Peristiwa tragis ini, seperti dilansir Internationalmedia.co.id – News, memicu penyelidikan mendalam dari pihak kepolisian.

Kompol Enjo Sutarjo, Kapolsek Bogor Utara, menjelaskan bahwa jasad bayi ditemukan pada malam hari di Kampung Tanah Sewa, Kelurahan Ciparigi. Penemuan memilukan ini berawal ketika seorang warga bernama Sandra, putri dari Pak Sunardi, sedang memastikan tidak ada barang tertinggal usai membantu proses pindahan rumah. Saat itulah ia menemukan sebuah tas berwarna hitam di dalam kardus yang ternyata berisi bayi yang sudah tak bernyawa.

Lebih lanjut, Kompol Enjo mengungkapkan bahwa bayi berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan masih lengkap dengan ari-arinya. Berdasarkan perkiraan bidan yang turut memeriksa di lokasi kejadian, bayi malang itu diperkirakan baru lahir sekitar satu hari sebelum ditemukan.

Saat ini, kasus penemuan jasad bayi tersebut telah diambil alih oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bogor Kota. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi telah dibawa ke RSUD Ciawi guna menjalani autopsi. Hingga berita ini diturunkan, identitas pelaku yang tega membuang bayi tersebut masih misterius dan menjadi fokus utama penyelidikan pihak kepolisian.