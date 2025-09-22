Foto Misterius: Hamas Tunjukkan Sandera Israel?

Internationalmedia.co.id melaporkan, di tengah gempuran Israel ke Gaza, Hamas membuat langkah mengejutkan. Kelompok tersebut menyebarkan foto-foto yang disebut sebagai "foto perpisahan" para sandera Israel yang masih berada di Gaza. Langkah ini diklaim sebagai peringatan keras atas serangan Israel yang terus berlanjut.

Dilansir dari AFP, Minggu (21/9/2025), foto-foto tersebut dirilis oleh Brigade Ezzedine al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, melalui kanal Telegram mereka. Terdapat 46 foto, masing-masing diberi label nama, mengingatkan publik pada kasus Ron Arad, seorang navigator angkatan udara Israel yang hilang sejak 1986 setelah pesawatnya jatuh di Lebanon. Nasib Arad yang hingga kini belum terungkap menjadi simbol bagi Israel dalam hal pemulangan prajurit yang hilang atau ditawan.

Hamas dalam keterangannya mengaitkan foto-foto tersebut dengan keteguhan hati Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Panglima Militer Eyal Zamir. Mereka memperingatkan bahwa serangan Israel di Gaza dapat membahayakan nyawa para sandera. Dari 251 orang yang ditangkap sejak Oktober 2023, 47 orang masih berada di Gaza, termasuk 25 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

Situasi ini semakin memanas dengan pernyataan Forum Sandera dan Keluarga Hilang di Israel. Mereka menuding Netanyahu sebagai penghambat utama pembebasan sandera. Forum tersebut menilai Netanyahu terus memperpanjang konflik dengan tuduhan-tuduhan terhadap Hamas, sehingga menggagalkan setiap upaya penyelesaian. Serangan Israel di Qatar pun disebut sebagai bukti nyata sabotase Netanyahu terhadap upaya perdamaian.

Konflik ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. Ratusan ribu penduduk Gaza mengungsi akibat serangan udara dan darat Israel yang terus-menerus. Keluarga sandera pun mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan serangan, khawatir keselamatan orang-orang terkasih mereka yang masih ditawan terancam. Foto-foto yang dirilis Hamas menambah kompleksitas situasi dan meningkatkan tekanan internasional untuk mengakhiri konflik.