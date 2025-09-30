Filipina Diguncang Gempa Dahsyat, Tsunami?

Internationalmedia.co.id – Filipina kembali diguncang gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,9. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat gempa terjadi di lepas pantai Filipina tengah. Sempat dilaporkan berkekuatan M 7, namun kemudian direvisi menjadi M 6,9.

Pusat gempa berada sekitar 11 kilometer arah timur-tenggara Calape, sebuah kota di Provinsi Bohol yang berpenduduk sekitar 33.000 jiwa. Getaran gempa ini tentu membuat panik warga setempat.

Kabar baiknya, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (US Tsunami Warning Centers) memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat di wilayah terdampak pun diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Filipina memang menjadi wilayah yang rawan gempa bumi karena letaknya yang berada di Cincin Api Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Filipina hampir setiap hari mengalami gempa, meskipun sebagian besar tidak terasa oleh manusia. Namun, gempa besar dan merusak bisa terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi.