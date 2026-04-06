F-15E AS Tumbang di Iran Ini Kecanggihannya

Insiden mengejutkan mengguncang dunia militer ketika pesawat tempur F-15E Strike Eagle milik Amerika Serikat (AS) dikabarkan ditembak jatuh di wilayah Iran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peristiwa ini terjadi di tengah operasi militer yang sedang berlangsung, memicu operasi penyelamatan awak pesawat yang intens. Kejadian ini menjadi sorotan luas, menandai kali pertama pesawat tempur AS ditembak jatuh oleh pasukan musuh dalam lebih dari dua dekade terakhir.

Menyusul insiden tersebut, sebuah operasi penyelamatan berskala besar diluncurkan. Menurut laporan BBC yang dikutip internationalmedia.co.id pada Senin (6/4/2026), puluhan jet tempur AS dikerahkan, didukung penuh oleh badan intelijen, untuk mencari dan mengevakuasi kru yang hilang.

F-15E Strike Eagle sendiri dikenal sebagai salah satu aset strategis Angkatan Udara AS, kerap diandalkan dalam misi serangan presisi. Insiden penembakan jatuh ini sontak memunculkan pertanyaan mengenai kapabilitas dan spesifikasi jet tempur canggih tersebut.

F-15E Strike Eagle adalah pesawat tempur serang taktis jarak jauh yang dirancang serbaguna. Mampu beroperasi dalam berbagai kondisi, baik siang maupun malam, serta di segala cuaca, jet ini mengemban misi udara ke udara dan udara ke darat. Pesawat ini merupakan evolusi dari F-15 Eagle yang mulanya berfokus pada superioritas udara, kemudian dimodifikasi menjadi pesawat multirole dengan kemampuan serangan darat yang mumpuni.

Tujuan utama F-15E adalah menembus pertahanan musuh, melumpuhkan target-target strategis, dan kembali ke pangkalan dengan selamat. Dalam konteks insiden di Iran, perannya dalam operasi militer berisiko tinggi terbukti, meskipun berujung pada penembakan jatuh yang memicu operasi pencarian awak.

Mengacu pada data resmi Angkatan Udara AS, F-15E Strike Eagle dibekali dengan spesifikasi teknis yang mengukuhkan kemampuannya dalam misi tempur jarak jauh dan serangan presisi. Konfigurasinya memungkinkan F-15E membawa bahan bakar dan persenjataan dalam jumlah besar, menjadikannya ideal untuk operasi serangan jarak jauh yang membutuhkan daya tahan dan daya gempur tinggi.

Dari segi teknologi, F-15E Strike Eagle dilengkapi sistem avionik mutakhir untuk mendukung operasi di zona berisiko tinggi. Radar APG-70, sistem navigasi GPS, dan pod LANTIRN (Low-Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night) adalah beberapa fitur kuncinya. LANTIRN secara khusus memungkinkan pilot terbang rendah dan menyerang target dengan akurasi tinggi bahkan di malam hari, sekaligus memantau ancaman secara bersamaan.

Kapasitas persenjataannya sangat beragam, mencakup rudal udara ke udara seperti AIM-9 Sidewinder dan AIM-120 AMRAAM, serta berbagai jenis bom dan senjata udara ke darat. Untuk pertempuran jarak dekat, F-15E juga dilengkapi meriam internal 20 mm. Kombinasi persenjataan ini memberikan fleksibilitas luar biasa dalam berbagai skenario tempur.

Kemampuan serangan jarak jauh adalah keunggulan fundamental F-15E. Dengan kapasitas membawa tangki bahan bakar tambahan dan muatan persenjataan yang masif, jet ini dirancang untuk misi "deep strike" jauh ke dalam wilayah musuh. Kapabilitas inilah yang sering menempatkan F-15E dalam operasi militer berisiko tinggi, termasuk yang berujung pada insiden penembakan jatuh di Iran baru-baru ini.