Everest Membeku: Ratusan Nyawa di Ujung Tanduk!

Internationalmedia.co.id – Ratusan pendaki dilaporkan terjebak di lereng Gunung Everest wilayah Tibet akibat badai salju dahsyat yang melanda. Tim penyelamat bergegas dikerahkan untuk mengevakuasi para pendaki yang terperangkap dalam cuaca ekstrem tersebut.

Menurut laporan CCTV, media pemerintah China, sekitar 350 pendaki telah berhasil mencapai titik aman di area Tingri, Tibet. Sementara itu, tim penyelamat terus berupaya menjalin kontak dengan sekitar 200 pendaki lainnya yang masih terisolasi.

Situs berita lokal China, Jimu News, melaporkan bahwa para pendaki terjebak di ketinggian lebih dari 4.900 meter. Seorang pendaki yang berhasil turun sebelum jalur pendakian tertutup salju mengungkapkan bahwa hujan salju telah menghancurkan tenda-tenda para pendaki yang masih berada di atas gunung.

Ratusan petugas penyelamat telah dikerahkan sejak Minggu (5/10) untuk membersihkan jalur pendakian dan membantu mengevakuasi para pendaki yang terjebak. Badai salju ini terjadi saat libur nasional selama seminggu berlangsung di China. Upaya penyelamatan terus dilakukan di tengah kondisi cuaca yang sangat menantang.