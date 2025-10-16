Dunia Memanas: Trump Ancam Serang Gaza Lagi!

Internationalmedia.co.id – Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Jenderal militer Amerika Serikat (AS) dan Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras terkait kelompok Hamas dan Jalur Gaza. Selain itu, dunia juga dihebohkan dengan isu serangan darat AS ke Venezuela dan eksekusi mati di depan umum oleh Taliban. Berikut rangkuman berita internasional terkini:

AS Desak Hamas untuk Menyerah, Trump Siap Kirim Israel Kembali ke Gaza

Laksamana Brad Cooper, jenderal top militer AS, menyerukan Hamas untuk segera melucuti senjata dan mundur sepenuhnya dari Jalur Gaza. Cooper juga mengecam tindakan Hamas yang menembaki warga sipil Palestina. Senada dengan Cooper, Presiden Donald Trump mengancam akan mengizinkan Israel untuk melanjutkan operasi militer di Gaza jika Hamas tidak mematuhi kesepakatan gencatan senjata. "Israel akan kembali ke jalan-jalan itu segera setelah saya mengatakan demikian," tegas Trump dalam wawancaranya dengan CNN.

Hamas Klaim Serahkan Semua Jenazah Sandera yang Ditemukan

Di tengah gencatan senjata yang berlangsung, Hamas mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang berhasil ditemukan kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Militer Israel mengonfirmasi penerimaan dua jenazah tambahan di Jalur Gaza.

Trump Pertimbangkan Serangan Darat ke Kartel Narkoba di Venezuela

Presiden Trump juga mengisyaratkan kemungkinan serangan darat terhadap kartel narkoba di Venezuela. Langkah ini diambil setelah AS mengklaim berhasil mencegat pengiriman narkoba melalui jalur laut. "Kita tentu saja sedang mempertimbangkan serangan darat sekarang, karena kita telah mengendalikan laut dengan sangat baik," ujar Trump.

Taliban Gelar Eksekusi Mati di Depan Ribuan Orang

Otoritas Taliban di Afghanistan kembali menjadi sorotan setelah mengeksekusi mati seorang pria yang dihukum atas pembunuhan di depan umum. Eksekusi dilakukan di sebuah stadion olahraga di Qala-I-Naw, Provinsi Badghis, dengan metode tembak mati.