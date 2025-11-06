Dunia di Ujung Tanduk? Putin Ancam Gelar Uji Coba Nuklir!

Internationalmedia.co.id – Ketegangan global kembali memanas! Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan telah menginstruksikan para pejabat tinggi negaranya untuk segera menyusun proposal terkait uji coba senjata nuklir. Langkah ini menjadi sorotan dunia, mengingat Rusia belum pernah melakukan uji coba serupa sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, menyampaikan kepada Putin bahwa tindakan dan pernyataan terbaru dari Amerika Serikat mengindikasikan perlunya persiapan uji coba nuklir skala penuh. Belousov juga menyebutkan lokasi uji coba Arktik Rusia di Novaya Zemlya sebagai kandidat potensial untuk pelaksanaan uji coba tersebut.

Selain potensi eskalasi nuklir, berikut adalah rangkuman berita internasional lainnya yang menjadi perhatian publik hari ini:

Topan Kalmaegi Mengamuk di Filipina: Ratusan Nyawa Melayang! Bencana alam kembali melanda Filipina. Topan Kalmaegi telah menyebabkan banjir bandang di wilayah Filipina tengah, mengakibatkan sedikitnya 140 orang tewas dan 127 lainnya dinyatakan hilang. Topan mematikan ini kini bergerak menuju Vietnam.

Skandal Memalukan di Inggris: Dua Narapidana Lolos dari Penjara Akibat Kesalahan Fatal! Kepolisian Inggris tengah memburu dua narapidana yang dibebaskan secara keliru dari penjara. Insiden ini memicu kemarahan publik dan mempermalukan pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer yang sedang berjuang meningkatkan popularitasnya.

Tragedi di Langit AS: Pesawat Kargo UPS Jatuh, Sembilan Orang Tewas! Jumlah korban tewas akibat jatuhnya pesawat kargo UPS di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, terus bertambah. Hingga saat ini, sembilan orang dikonfirmasi tewas dan tim penyelamat masih terus melakukan pencarian.

Rezeki Nomplok! Pria Ini Temukan Harta Karun Emas Senilai Miliaran Rupiah di Kebun Sendiri! Seorang pria di Prancis dikejutkan dengan penemuan harta karun emas senilai US$ 800.000 (sekitar Rp 12,8 miliar) saat menggali tanah untuk membuat kolam renang di kebunnya. Pihak berwenang mengizinkan pria tersebut untuk menyimpan emas tersebut karena tidak ditemukan di situs arkeologi.

