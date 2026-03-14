Dunia di Ambang Ketegangan Pesawat Jatuh Rudal Meluncur

Gelombang ketegangan global kembali menghantam, dengan insiden tragis jatuhnya pesawat militer Amerika Serikat (AS) di Irak yang menewaskan seluruh awaknya. Di tengah pusaran konflik yang semakin memanas antara Teheran, Washington, dan Tel Aviv, kelompok Hamas mendesak sekutunya, Iran, untuk menahan diri dari menargetkan negara-negara tetangga. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, situasi ini diperparah oleh ancaman balasan Iran terhadap infrastruktur minyak AS dan serangkaian peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara, menambah daftar panjang kekhawatiran dunia internasional pada Sabtu (14/3/2026).

Tragedi Pesawat Militer AS di Irak: Enam Awak Tewas

Insiden nahas yang menimpa pesawat militer AS jenis KC-135, sebuah pesawat pengisian bahan bakar udara, terjadi di wilayah Irak bagian barat pada Kamis (12/3) waktu setempat. Seluruh enam awak yang berada di dalamnya dipastikan tewas. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi kabar duka ini, seraya membantah keras bahwa jatuhnya pesawat tersebut disebabkan oleh serangan Iran. Pesawat nahas itu diketahui sedang mendukung ‘Operation Epic Fury’, sebuah operasi militer gabungan AS dan Israel yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu, menargetkan Iran.

Hamas Serukan Iran Tahan Diri, Namun Bela Hak Membela Diri

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, kelompok Hamas mengeluarkan pernyataan penting. Mereka secara eksplisit "menyerukan kepada saudara-saudara di Iran untuk menghindari penargetan negara-negara tetangga". Namun, pada saat yang sama, Hamas juga menegaskan hak Republik Islam Iran untuk membela diri dari agresi yang dilancarkan oleh Washington dan Tel Aviv, sejalan dengan norma dan hukum internasional. Seruan ini muncul saat perang antara Teheran melawan AS dan Israel memasuki minggu ketiga.

Ancaman Balasan Iran dan Peringatan Keras Trump

Ancaman balasan keras juga datang dari Angkatan Bersenjata Iran. Setelah Presiden Donald Trump mengklaim pasukannya telah membombardir Pulau Kharg, yang merupakan pusat vital ekspor minyak mentah Teheran, Markas Besar Pusat Al-Anbiya pada militer Iran menyatakan akan "segera menghancurkan dan mengubah menjadi timbunan abu" infrastruktur minyak dan energi milik perusahaan yang bekerja sama dengan AS, jika fasilitas energi Iran diserang.

Menanggapi situasi ini, Presiden AS Donald Trump sendiri tidak gentar. Dalam wawancara dengan Fox News Radio, Trump menegaskan bahwa pasukan Amerika akan "menyerang mereka (Iran) dengan sangat keras selama pekan depan", mengisyaratkan peningkatan operasi militer. Ia bahkan menyiratkan keyakinannya bahwa kepemimpinan Iran pada akhirnya dapat digulingkan oleh rakyatnya sendiri, meskipun ia mengakui hal itu mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Korea Utara Luncurkan 10 Rudal Balistik

Sementara itu, di Semenanjung Korea, ketegangan juga meningkat drastis. Korea Selatan melaporkan bahwa tetangganya, Korea Utara, telah menembakkan sekitar 10 rudal balistik tak teridentifikasi ke arah Laut Jepang atau Laut Timur pada Sabtu (14/3) waktu setempat. Peluncuran rudal ini terjadi hanya beberapa hari setelah Pyongyang mengeluarkan peringatan "konsekuensi mengerikan" terkait latihan militer tahunan gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS) mendeteksi peluncuran rudal tersebut dari area Sunan sekitar pukul 13.20 waktu setempat, meskipun Pyongyang belum merilis pernyataan resmi.

Serangkaian peristiwa ini menggarisbawahi kondisi geopolitik global yang semakin rapuh, di mana insiden lokal dapat dengan cepat memicu reaksi berantai yang berpotensi mengguncang stabilitas dunia.