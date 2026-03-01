Dua Pilar Pertahanan Iran Gugur Ini Profil Mereka

Internationalmedia.co.id – News – Teheran diguncang serangan mendadak oleh Amerika Serikat dan Israel, menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran. Insiden tragis ini tidak hanya merenggut nyawa Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, tetapi juga Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh dan Komandan Garda Revolusi Iran (IRGC) Mohammed Pakpour. Kematian kedua tokoh militer kunci ini menjadi sorotan utama dunia, memicu pertanyaan besar mengenai dampak pada stabilitas regional.

Serangan yang dilancarkan secara tiba-tiba ke Teheran tersebut mengakibatkan gugurnya para pejabat senior serta komando tempur Iran. Setelah konfirmasi kematian Ali Khamenei, kini terungkap bahwa Nasirzadeh dan Pakpour juga turut menjadi korban dalam agresi tersebut. Mari kita kenali lebih dekat sosok kedua petinggi militer Iran yang kini telah tiada, yang selama ini dikenal sebagai arsitek utama pertahanan negara.

Aziz Nasirzadeh: Sang Pilot Tempur yang Menjadi Menteri Pertahanan

Aziz Nasirzadeh, lahir di Sarab pada tahun 1964, memulai karier militernya sebagai pilot pesawat tempur. Perjalanan kariernya melesat, hingga ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Nasirzadeh dikenal sebagai figur sentral dalam struktur pertahanan Teheran. Pada 21 Agustus 2024, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan, menggantikan Mohammad-Reza Gharaei Ashtiani. Sepanjang kariernya, Nasirzadeh kerap menyuarakan ancaman terhadap AS dan Israel, bahkan pada pertengahan 2025 ia mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat saat ketegangan memuncak, menunjukkan sikap tegasnya dalam membela kedaulatan Iran.

Mohammed Pakpour: Komandan IRGC yang Menggenggam Kesiapan Tempur

Sementara itu, Mohammed Pakpour, yang lahir di Arak pada tahun 1961, diangkat oleh Ali Khamenei sebagai komandan IRGC pada Juni 2025. Penunjukan ini terjadi pasca terbunuhnya Hossein Salami dalam serangan udara Israel, dengan mandat untuk "meningkatkan kemampuan, kesiapan, dan kohesi internal" IRGC. Garda Revolusi Iran sendiri merupakan salah satu cabang angkatan bersenjata Iran yang paling disegani, beroperasi independen dari angkatan darat reguler dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi. IRGC memiliki otoritas luas dalam menjaga sistem politik Iran, termasuk pengawasan kemampuan rudal serta jaringan kelompok bersenjata sekutu di luar perbatasan. Bulan lalu, Pakpour sempat memperingatkan AS dan Israel agar tidak melakukan "kesalahan perhitungan" di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran di Iran, menegaskan bahwa pasukan IRGC telah menempatkan "jari di pelatuk" sebagai indikasi kesiapan tempur yang tinggi.

Kehilangan dua jenderal berpengaruh ini tentu akan meninggalkan dampak signifikan pada lanskap keamanan dan militer Iran, terutama di tengah eskalasi konflik regional yang terus memanas. Dunia kini menanti respons Teheran pasca gugurnya para pemimpin kunci pertahanannya.