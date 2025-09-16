Donasi Fantastis Timor Leste untuk Bali!

Internationalmedia.co.id melaporkan kabar mengejutkan dari Timor Leste. Negara tetangga ini menunjukkan solidaritas luar biasa dengan memberikan donasi senilai US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 40,9 miliar untuk membantu korban banjir di Bali. Keputusan ini diambil setelah Dewan Menteri Timor Leste menyetujui rancangan Resolusi Pemerintah yang diajukan langsung oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi bantuan kemanusiaan dan upaya pemulihan bagi masyarakat Bali yang terdampak bencana alam tersebut.

Pernyataan resmi pemerintah Timor Leste yang dirilis pada 12 September lalu, mengungkapkan rasa simpati mendalam atas musibah yang menimpa Indonesia. Mereka menyampaikan solidaritas kepada pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Bali, dan seluruh masyarakat yang tengah berjuang menghadapi dampak dahsyat banjir yang melanda pulau Dewata beberapa hari terakhir.

Bencana banjir yang menerjang Bali pekan lalu memang menimbulkan kerugian besar. Berdasarkan data dari BPBD Bali yang dikutip internationalmedia.co.id, sedikitnya 17 nyawa melayang akibat peristiwa tersebut. Selain korban jiwa, lima orang lainnya masih dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian tim SAR. Korban meninggal tersebar di beberapa wilayah, meliputi Denpasar (11 orang), Gianyar (3 orang), Jembrana (2 orang), dan Badung (1 orang). Bahkan hingga Senin (15/9), tim SAR masih menemukan satu jenazah lagi di Banjar Pohgading, Denpasar Utara. Donasi besar dari Timor Leste ini diharapkan dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan di Bali.