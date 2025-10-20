Detik-Detik Mencekam Airbus A320 Tergelincir di Rusia, Apa yang Terjadi?

Internationalmedia.co.id – Sebuah insiden menegangkan terjadi di Bandara Pulkovo, Saint Petersburg, Rusia, ketika sebuah pesawat Airbus A320 tergelincir dari landasan pacu saat melakukan pendaratan darurat. Peristiwa ini terjadi pada Senin (20/10/2025) pagi waktu setempat, memicu perhatian publik dan penangguhan sementara aktivitas penerbangan di bandara tersibuk di Rusia tersebut.

Menurut laporan dari AFP, pesawat yang seharusnya terbang menuju Baku, Azerbaijan, terpaksa melakukan pendaratan darurat setelah mengalami masalah pada roda pendaratannya. Kantor berita RIA melaporkan bahwa insiden tergelincirnya pesawat terjadi saat proses pendaratan darurat berlangsung.

Kabar baiknya, seluruh 162 penumpang dan awak pesawat dilaporkan selamat tanpa cedera. Meskipun demikian, insiden ini sempat menyebabkan Bandara Pulkovo menangguhkan sejumlah penerbangan sebelum akhirnya kembali beroperasi normal pada hari yang sama.

Identitas maskapai yang mengoperasikan pesawat Airbus A320 tersebut belum diungkapkan oleh kantor berita RIA. Insiden ini kembali menyoroti pentingnya keselamatan penerbangan, terutama di tengah persaingan ketat antara produsen pesawat seperti Airbus dan Boeing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah berupaya mengganti armada pesawat era Soviet dengan pesawat jet modern seperti Airbus A320 dan Boeing 737, sebagai respons terhadap serangkaian kecelakaan yang melibatkan pesawat-pesawat tua. Data terbaru menunjukkan bahwa Airbus A320 menjadi salah satu pesawat komersial terlaris di dunia.