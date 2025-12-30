Dermaga Narkoba Venezuela Lenyap Diserang AS

Washington DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengumuman mengejutkan, menyatakan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan dan menghancurkan sebuah area dermaga yang diduga kuat menjadi pusat operasi penyelundupan narkoba dari Venezuela. Serangan ini menandai potensi operasi darat perdana dalam kampanye militer AS yang intensif untuk memberantas perdagangan narkoba di Amerika Latin. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pernyataan ini muncul di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Caracas.

Pengumuman Trump ini bukan tanpa konteks. Ini terjadi di tengah memanasnya retorika dan kampanye tekanan yang terus ditingkatkan oleh Washington terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Maduro sendiri berulang kali menuduh Trump merencanakan upaya untuk menggulingkan pemerintahannya di Caracas.

Berbicara kepada wartawan di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, Trump menggambarkan skala serangan tersebut. "Terjadi ledakan besar di area dermaga tempat mereka memuat kapal-kapal dengan narkoba," ujarnya, seperti dikutip internationalmedia.co.id dari laporan AFP. "Kita menyerang semua kapal-kapal dan sekarang kita menyerang area tersebut, area pelaksanaan, di situlah mereka melaksanakannya. Dan area tersebut sudah tidak ada lagi," tegas Trump, memberikan gambaran kehancuran total.

Namun, detail mengenai operasi ini masih diselimuti misteri. Trump enggan merinci apakah serangan tersebut merupakan operasi militer resmi atau tindakan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Lokasi pasti serangan juga tidak diungkapkan, ia hanya menyebutnya terjadi "sepanjang pantai." Ketika ditanya mengenai komunikasi dengan Maduro, Trump mengakui adanya percakapan "baru-baru ini" namun mengindikasikan bahwa tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai dari dialog tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Venezuela terkait klaim serangan yang diumumkan oleh Presiden AS tersebut. Pengumuman ini menjadi puncak dari ancaman Trump selama berminggu-minggu, di mana ia berulang kali menyatakan akan melancarkan serangan darat terhadap kartel-kartel narkoba di kawasan tersebut. Serangan dermaga ini menjadi bukti nyata pertama dari retorika keras Washington.

Sejak September lalu, militer AS telah meningkatkan operasi di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur, dengan klaim menargetkan kapal-kapal yang terlibat dalam penyelundupan narkoba. Namun, kritik muncul karena Washington belum menyajikan bukti konkret yang mengaitkan kapal-kapal yang diserang dengan aktivitas ilegal tersebut. Situasi ini memicu perdebatan sengit mengenai legalitas operasi AS. Para pakar hukum internasional dan organisasi hak asasi manusia bahkan menuding bahwa serangan-serangan tersebut berpotensi masuk kategori pembunuhan di luar hukum, sebuah tuduhan yang secara konsisten dibantah oleh pemerintah AS.