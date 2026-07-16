Depok Lega Api TPA Cipayung Padam Proses Pendinginan Berlanjut

Internationalmedia.co.id – News – Warga Depok kini bisa bernapas lega setelah kobaran api yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya. Insiden kebakaran yang sempat mengkhawatirkan ini dilaporkan bermula pada Kamis, 16 Juli 2026, sekitar pukul 19.30 WIB, dan kini memasuki tahap pendinginan intensif untuk mencegah munculnya kembali percikan api.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Depok, Reni Siti, titik awal api diduga kuat berasal dari timbunan sampah di bagian bawah. "Kejadiannya kalau tadi menurut informasi jam 19.30, ya. Dari bawah kayaknya (titik api)," terang Reni kepada awak media pada Kamis malam, menjelaskan dugaan awal penyebab kebakaran.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti insiden kebakaran tersebut masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Reni Siti menambahkan bahwa tim Pemadam Kebakaran (Damkar) segera bergerak cepat untuk melokalisir api, mencegah penyebaran ke area lain yang lebih luas. "Penyebabnya itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi, bisa segera kita lokalisir ya, jadi tidak menyebar," jelasnya, menyoroti upaya antisipasi yang telah dilakukan.

Reni mengonfirmasi bahwa api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 22.52 WIB. Namun, upaya belum berhenti. Saat ini, petugas Damkar masih berjibaku melakukan proses pendinginan menyeluruh. "Alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan, supaya tidak ada percikan api lagi nih, karena pemicunya berarti kan ada. Nanti terus akan kita siram supaya semakin dingin, semakin padam lagi. Karena di dalamnya kita kan enggak tahu ada apa," ungkap Reni, menekankan pentingnya langkah ini untuk mencegah api kembali menyala dari sisa-sisa bara di dalam timbunan sampah.

Untuk memastikan keamanan total dan tidak ada lagi potensi api yang tersisa, Reni meminta agar proses pendinginan ini terus dilanjutkan hingga Jumat pagi, tepatnya pukul 06.00 WIB. "Dan hari ini kami minta ini tetap disiram sampai pagi. Sampai kita merasa bahwa ini memang sudah aman. Pendinginan tadi kita minta sampai pagi. Nanti pagi nih, sampai jam 6.00 WIB pagi lah supaya kita bisa lebih yakin lagi," pungkas Reni, menegaskan komitmen untuk memastikan TPA Cipayung benar-benar aman dari ancaman kebakaran.