Dari Ancaman Narkoba Kini Meja Putih

Washington D.C. – Sebuah pertemuan penting yang dinanti-nanti akan segera terjadi di Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menyambut Presiden Kolombia Gustavo Petro pada pukul 11 pagi waktu setempat. Pertemuan ini, sebagaimana dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News mengutip Al Jazeera pada Selasa (3/2/2026), akan berpusat pada penguatan kerja sama keamanan regional dan upaya berkelanjutan dalam memberantas perdagangan narkoba ilegal.

Perjumpaan ini menjadi sorotan tajam mengingat dinamika hubungan kedua pemimpin yang sempat tegang. Sebelumnya, Presiden Trump secara terbuka melontarkan tuduhan serius, menyebut Petro sebagai pengedar narkoba. Tuduhan tersebut muncul setelah serangan pasukan AS di Caracas, ibu kota Venezuela, pada Sabtu (3/1), yang bertujuan menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Namun, nada bicara Trump kini berubah drastis. "Entah bagaimana, setelah serangan di Venezuela, dia menjadi sangat baik," ujar Trump kepada wartawan, mengisyaratkan perubahan sikap signifikan dari pemimpin Kolombia tersebut. "Sikapnya sangat berubah."

Dari sisi Kolombia, pihak kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Petro akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menekankan pentingnya persatuan nasional dan penegasan kedaulatan negaranya. Melalui unggahan di platform X, kepresidenan Kolombia menegaskan, "Bersatu sebagai sebuah bangsa, kita mempromosikan dialog tingkat tinggi yang melindungi kedaulatan dan menegaskan kembali martabat dan kebesaran Kolombia." Sumber yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan, delegasi Kolombia juga akan mempresentasikan pencapaian signifikan mereka dalam pemberantasan narkoba, termasuk data terperinci mengenai penyitaan kokain.

Kontras dengan suasana positif yang kini dibangun, pertemuan ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Trump secara terbuka mengancam tindakan militer terhadap Kolombia. Dalam kesempatan sebelumnya di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1), Trump bahkan menyebut Kolombia "sangat sakit" dan "dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat." Ia menambahkan, "Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama," seperti yang dilansir AFP pada Senin (5/1). Ancaman ini muncul di tengah kritik Petro terhadap Trump dan operasi AS untuk menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Pergeseran drastis dari ancaman dan tuduhan menjadi dialog tingkat tinggi ini menandai babak baru dalam hubungan AS-Kolombia. Pertemuan di Gedung Putih diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat dalam menghadapi tantangan regional, terutama dalam memerangi perdagangan narkoba yang telah lama menjadi isu krusial bagi kedua negara.