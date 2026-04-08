Damai Trump Direspons Rudal

Internationalmedia.co.id – News – Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah militer Israel menuding Iran meluncurkan rudal ke wilayahnya pada Rabu (8/4/2026). Insiden ini terjadi hanya beberapa saat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan gencatan senjata bilateral selama dua minggu antara AS dan Iran. Tuduhan ini, yang dilaporkan oleh Al Jazeera dan AFP, memicu kekhawatiran baru akan eskalasi konflik di tengah upaya diplomatik.

Dalam pernyataan resminya melalui saluran Telegram, militer Israel mengklaim telah mengidentifikasi rudal yang ditembakkan dari Iran. "Sistem pertahanan kami tengah beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut," demikian bunyi pernyataan itu. Koresponden AFP melaporkan adanya ledakan yang terdengar jelas dari Yerusalem dan Yerikho di Tepi Barat yang diduduki. Pihak berwenang Israel segera mengeluarkan dua peringatan berturut-turut dalam waktu kurang dari satu jam, menginstruksikan warga di area terdampak untuk segera mencari perlindungan di tempat perlindungan bom.

Ironisnya, insiden rudal ini terjadi tak lama setelah Presiden Trump mengumumkan penangguhan serangan militer terhadap Iran selama dua minggu. Keputusan ini, yang diunggah melalui akun X Gedung Putih, datang dengan satu syarat utama: Iran harus sepenuhnya membuka Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia.

Trump menjelaskan bahwa keputusannya ini diambil setelah berdialog dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir, yang meminta penundaan penggunaan kekuatan destruktif terhadap Iran. Ia menyebut ini sebagai "gencatan senjata dua arah" dan menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan definitif untuk perdamaian jangka panjang di Timur Tengah sudah "sangat dekat." Presiden AS itu bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima proposal 10 poin dari Iran, yang dianggap sebagai dasar negosiasi yang menjanjikan, dengan sebagian besar poin perselisihan di masa lalu telah disepakati. Periode dua minggu ini diharapkan menjadi waktu krusial untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

Namun, peluncuran rudal yang dituduhkan oleh Israel ini secara dramatis menguji validitas dan keberlanjutan gencatan senjata yang baru saja diumumkan Trump. Insiden ini menyoroti betapa rapuhnya upaya de-eskalasi di kawasan yang selalu bergejolak, dan menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan perdamaian yang diimpikan.