Cristina Kirchner Kembali ke Kursi Terdakwa, Skandal Suap Mengguncang Argentina

Internationalmedia.co.id, Jakarta – Mantan Presiden Argentina, Cristina Kirchner, kembali menghadapi pengadilan atas tuduhan korupsi yang mengguncang panggung politik negara tersebut. Setelah divonis atas kasus penipuan dan menjalani tahanan rumah, kini ia terseret dalam skandal suap jutaan dolar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi.

Kirchner, yang mendominasi politik Argentina selama lebih dari dua dekade, dituduh memimpin jaringan kriminal yang menerima suap dari pengusaha sebagai imbalan atas kontrak negara. Skandal yang dikenal sebagai "buku catatan" ini bermula dari catatan seorang sopir pemerintah yang mengungkap aliran dana suap antara pengusaha dan pejabat dari tahun 2003 hingga 2015.

Sebanyak 87 orang didakwa dalam kasus ini, termasuk mantan menteri dan pejabat junior lainnya. Pengadilan akan menyoroti peran Kirchner dalam dugaan praktik korupsi yang merugikan negara.

Kirchner sendiri membantah tuduhan tersebut dan mengklaim sebagai korban persekusi politik. Namun, bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut akan menjadi ujian berat baginya.

Persidangan ini diperkirakan akan berlangsung lama dan penuh drama. Jika terbukti bersalah, Kirchner terancam hukuman penjara antara enam hingga 10 tahun. Pengacaranya meragukan kredibilitas catatan sopir tersebut, mengklaim bahwa catatan tersebut telah diubah lebih dari 1.500 kali.

Publik Argentina menantikan perkembangan persidangan ini dengan harapan keadilan akan ditegakkan dan kebenaran akan terungkap. Akankah Cristina Kirchner mampu membuktikan dirinya tidak bersalah, ataukah ia akan menjadi simbol korupsi yang menghantui Argentina?