Brasil Berduka: Tornado Maut Hancurkan Kota, Puluhan Terluka!

Internationalmedia.co.id – Angin puting beliung dahsyat memorak-porandakan wilayah selatan Brasil pada Jumat (7/11) waktu setempat, meninggalkan duka mendalam. Sedikitnya lima nyawa melayang dan sekitar 130 orang mengalami luka-luka akibat terjangan tornado yang mengerikan ini.

Pusaran angin mematikan itu menghantam kota Rio Bonito do Iguacu, negara bagian Parana, dengan kekuatan yang mencengangkan. Mobil-mobil terbalik, rumah-rumah hancur lebur, dan pepohonan tumbang, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Otoritas pertahanan sipil Parana mengkonfirmasi bahwa lima orang tewas akibat bencana alam ini.

Selain korban jiwa, sekitar 130 orang dilaporkan mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Badan penyelamat setempat mencatat bahwa sekitar 30 orang menderita luka serius atau sedang, sementara sekitar 100 orang lainnya mengalami luka ringan.

Menurut pantauan sistem pemantauan dan teknologi lingkungan Parana, kecepatan angin di Rio Bonito do Iguacu, kota berpenduduk sekitar 14.000 jiwa, mencapai antara 180 hingga 250 kilometer per jam. Kekuatan angin yang luar biasa ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan properti warga.

Gubernur Parana, Ratinho Junior, melalui media sosial X, menyatakan bahwa "pasukan keamanan bersiaga, dimobilisasi, dan memantau kota-kota yang terdampak badai dahsyat". Peringatan badai berbahaya juga diberlakukan di seluruh wilayah Parana serta negara bagian selatan Santa Catarina dan Rio Grande do Sul. Internationalmedia.co.id akan terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan situasi di Brasil.